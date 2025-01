Ora, definitivamente, nessun italiano come lui. Jannik Sinner supera Nicola Pientrangeli anche per il numero di titoli Slam conquistati in carriera in singolare. La conferma agli Australian Open porta l’altoatesino ha spodestare l’ex tennista classe 1933 dal trono dell’italiano con il maggior numero di trofei Major vinti che condividevano dopo il successo agli Us Open.

Nel corso della sua carriera, infatti, Pientrangeli ha conquistato il Roland Garros in due edizioni consecutive (1959 e 1960) proprio come Sinner in Australia. Pietrangeli, in realtà, ha vinto anche un altro Slam, sempre a Parigi, nel 1958 nel doppio misto in coppia con Shirley Bloomer.

Ma ora Sinner lo ha superato per numero di trofei alzati in singolare. Un altro record per l’azzurro che era già diventato il primo italiano a issarsi al numero 1 del ranking mondiale del tennis con Pientrangeli che era al massimo stato nella posizione 3.

Jannik Sinner regala all’Italia il sesto titolo Slam in singolare maschile. Complessivamente la prima finale con un italiano in campo risale al Roland Garros 1932. Allora Giorgio De Stefani, uno dei più forti giocatori giocatori italiani di sempre, perse in quattro set contro il ‘Moschettiere’ di Francia Henri Cochet. Nel 2021 Matteo Berrettini è diventato il primo italiano di sempre a giocarsi il titolo a Wimbledon. Nel 2024 Jannik Sinner ha scritto la storia diventando il primo italiano a vincere due Slam nella stessa stagione vincendo gli Australian Open e gli Us Open, e il primo giocatore dal 1977 a vincere i suoi due primi major nello stesso anno. E ha iniziato il 2025 confermandosi campione a Melbourne.