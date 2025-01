È l’uomo che ha contribuito a far svoltare definitivamente la carriera di Jannik Sinner. Il super-coach che lo ha portato al numero 1 del mondo e a vincere tre Slam: il tennista italiano ha dedicato a Darren Cahill la sua vittoria degli Australian Open 2025. Quando ha preso la parola sul palco allestito al centro della Rod Laver Arena, Sinner ha pensato prima al suo rivale Alexander Zverev, che ha dominato nella finale di Melbourne. Ma poi si è rivolto al suo allenatore, che è australiano, per dedicargli il trofeo. Cahill ha annunciato la volontà di lasciare il mondo del tennis al termine della stagione.

Le parole di Sinner

“Sasha è stata una giornata complicata, anche per il tuo team, la tua famiglia, hai un team stupendo, sei un giocatore straordinario, continua a credere in te stesso, non solo noi giocatori ma gli allenatori sappiamo quanto sei forte, non solo come giocatore, ma come persona, continua a lavorare duro e probabilmente potrai sollevare una di questi molto presto, ti auguro il meglio”, ha detto Sinner rivolgendosi a Zverev dopo averlo battuto nella finale degli Australian Open.

Poi appunto sono arrivate le parole dedicate al suo team, composto da Cahill, dall’allenatore Simone Vagnozzi, dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio. “Parlando del mio team, posso dire che abbiamo lavorato moltissimo per essere di nuovo in questa posizione, è una sensazione bellissima essere di nuovo qui, una sensazione bellissima poter condividere questo momento con tutti quanti voi, una parte del team è a casa, la mia famiglia ed è bellissimo ottenere questi risultati ma ancora più bello condividerli con voi”, le parole di Sinner.

Quindi il pensiero per Cahill: ” Darren, io proverò a convincerti… Probabilmente questo è il tuo ultimo Australian Open da allenatore, sono molto felice di poter condividere questo trofeo con te. Tutto è iniziato quando ho fatto il cambiamento, ho scelto Simone e te e gli altri e sono molto felice di avermi al mio fianco. E’ un evento incredibile e spero che continui ad essere lo Slam più speciale per me, sono molto felice di essere qui”, ha aggiunto Sinner. Che poi ha concluso rivolgendosi al pubblico: “La parte più importante siete voi, avete fatto il tifo per me, non dal primo turno ma dalla settimana prima dell’inizio del torneo. Ho sentito il vostro amore, ci vediamo l’anno prossimo”.