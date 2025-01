Jannik Sinner, il più vincente italiano nella storia del tennis. Non tanto guardando ai titoli in generale, quanto negli Slam, che poi sono quelli che davvero contano. Il tutto a soli 23 anni. L’Australian Open 2025 infatti non regala solo il secondo titolo consecutivo a Melbourne, ma anche il terzo Major della carriera. Tradotto: nessuno azzurro ne ha mai vinti tanti. Staccato Nicola Pietrangeli nella speciale classifica, vittorioso al Roland Garros nel 1959 e 1960 e fermo a due. Inoltre per l’altoatesino questo è il diciannovesimo trionfo della carriera, il quarto consecutivo dopo il Masters 1000 di Shanghai, le Atp Finals e la Coppa Davis della fine del 2024. Quella di Sinner a Melbourne è stata la ottava vittoria Slam dell’Italia. Oltre alla sue, ci sono stati i due successi di Pietrangeli al Roland Garros già menzionati, i trionfi di Adriano Panatta e Francesca Schiavone, sempre a Parigi (rispettivamente nel 1976 e 2010) e la vittoria di Flavia Pennetta allo US Open nel 2015. Questa però non è che la superficie dei numeri e dei nuovi record che Sinner ha sbloccato dopo la finale vinta contro Alexander Zverev. Eccone alcuni tra i più rilevanti.

A 23 anni e 163 giorni, Sinner è diventato il più giovane a vincere due volte di fila in Australia dai tempi di Jim Courier, che nel 1993 raggiunse questo traguardo a 22 anni e 167 giorni; l’undicesimo giocatore nell’Era Open a riuscire a difendere il titolo. L’azzurro è l’ottavo giocatore nell’era Open a vincere le prime tre finali Slam giocate in carriera. Prima di lui, Jimmy Connors, Bjorn Borg, Stefan Edberg, Gustavo Kuerten, Roger Federer, Stan Wawrinka e Carlos Alcaraz. Sinner è inoltre il primo giocatore da Rafael Nadal a riuscire a difendere il suo primo titolo slam, con il maiorchino capace di trionfare al Roland Garros nel 2005 e nel 2006. L’altoatesino è anche il quinto giocatore nell’Era Open a vincere tre slam sul cemento consecutivi, dopo Roger Federer (cinque vittorie consecutive dagli US Open 2005 agli US Open 2007), Novak Djokovic, Ivan Lend e John McEnroe. Per la quarta volta dal 1991 (anno di inizio dell’archiviazione delle statistiche dell’Atp), un giocatore ha vinto una finale senza aver concesso un solo break. Prima di Sinner, c’erano riusciti Sampras (contro Becker, Wimbledon 1995), Federer (contro Philippoussis, Wimbledon 2003) e Nadal (contro Anderson, US Open 2017).

Tra i tanti numeri che questa finale ha prodotto, ce n’è uno che fa una certa sensazione. Vincendo il primo set di questa finale, l’azzurro ha messo in fila il 20esimo parziale consecutivo contro un top 10, eguagliando il record che (dalla creazione dell’Atp Tour nel 1990) era detenuto da Roger Federer. Ultimo set perso, il terzo della finale del 500 di Pechino contro Carlos Alcaraz, giocata lo scorso 2 ottobre. Un primato che poi è divenuto interamente di Sinner portando a casa il secondo decisivo set al tie-break sulla Rod Laver Arena. Ora la striscia dell’azzurro è arrivata a quota 22.