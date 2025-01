Giorgia Meloni è intervenuta sul caso Almasri, rispondendo alle domande dei cronisti: “Almasri è stato è stato liberato su disposizione della Corte d’Appello di Roma non su disposizione del Governo, quindi non è una scelta del Governo. Dopodiché quello che il Governo sceglie di fare invece, di fronte a un soggetto pericoloso per la nostra sicurezza, è espellerlo immediatamente dal territorio nazionale”. E sul tema dell’aereo di Stato aggiunge: “Segnalo che non è un’innovazione, in tutti i casi in moltissimi casi di detenuti da rimpatriare soggetti pericolosi non si usano voli di linea anche per la sicurezza di chi viaggia sui voli di linea. È una prassi consolidata e non inventata da questo Governo, utilizzata anche dai governi precedenti sui quali non è mai stato posto un problema”.

Poi conclude respingendo le accuse: “Per quello che riguarda la Corte internazionale, le rispondo volentieri anche su questo la Corte chiede chiarimenti. Manderemo i chiarimenti e ne chiederemo a nostra volta, anche sulla base delle interrogazioni che sono state presentate, perché credo che anche la Corte debba chiarire perché la Procura ci ha messo la Procura della Corte ci ha messo mesi a spiccare questa questo mandato di arresto e il mandato di arresto sia stato spiccato quando al-Masri aveva già attraversato credo almeno tre anni aiuto E2O3 almeno che che ne conosciamo nazioni europee e lasciava la Germania per andare verso l’Italia quindi anche io vorrei chiedere e chiederò dei chiarimenti alla Corte internazionale e penso che spero che su questo almeno su questo diciamo tutte le forze politiche vogliano darci una mano”.