Il presidente russo Vladimir Putin afferma che la “crisi in Ucraina” del 2022 – un riferimento all’offensiva militare su vasta scala di Mosca – si sarebbe potuta evitare se Donald Trump fosse stato presidente degli Stati Uniti all’epoca. “Non posso che essere d’accordo con lui sul fatto che se fosse stato presidente – se la sua vittoria non fosse stata rubata nel 2020 – forse non ci sarebbe stata la crisi in Ucraina emersa nel 2022”, ha detto Putin a un giornalista della Tv di Stato. Il presidente russo Putin elogia Trump definendolo “intelligente” e “pragmatico”, affermando di non credere che il presidente degli Stati Uniti prenderà decisioni “danneggianti per l’economia americana”.