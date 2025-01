Scintille a L’aria che tira (La7) sulla scarcerazione del generale libico Najeem Osema Almasri Habish, vicenda sulla quale, a nome del governo Meloni, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto si rende protagonista di un durissimo scontro prima con la giornalista Claudia Fusani e poi col deputato di Avs Angelo Bonelli.

Sisto afferma che la liberazione del torturatore libico è avvenuta per un provvedimento della magistratura: “L’arresto di Almasri era illegale, l’ha detto la Corte di Appello collegialmente”.

“No, era irrituale“, replica Fusani.

E Sisto non accetta di buon grado la rettifica: “Credo che dal punto di vista del processo penale qualche competenza in più rispetto a Claudia Fusani ce l’ho“.

“Sì, ma le parole hanno un significato”, ribatte la giornalista.

“Mi consenta di farmi scudo della mia competenza – replica Sisto – Accetto tutte le correzioni, ma sul tema del processo penale mi piacerebbe poter vendicare un po’ di competenza in più rispetto ai giornalisti. La differenza tra irrituale e illegale non esiste, perché un arresto irrituale e un arresto illegale significa che è stato arrestato quando non doveva essere arrestato. Quindi, cerchiamo di tenere la lingua a posto, almeno su settori in cui le competenze sono ben note”.

“Mamma mia, stia tranquillo, capisco che è in difficoltà“, ironizza Fusani.

“Non sono affatto in difficoltà – risponde Sisto – Rivendico il diritto di completare il mio pensiero”.

Nei minuti successivi, Sisto viene incalzato a più riprese da Bonelli, che ricorda l’uso di un aereo dei servizi segreti per portare a Tripoli il generale libico: “Per far volare quell’aereo ci vuole la firma del presidente del Consiglio. Io trovo indecente vedere quella scena che è una vergogna nazionale: la bandiera dell’Italia di fronte a uno stupratore e torturatore che ride. Sisto, abbiate il coraggio di dire la verità: l’avete fatto per una ragione di Stato. Ma perché non ce l’avete questo coraggio?”.

Il viceministro della Giustizia non risponde, ma Bonelli rincara: “Giorgia Meloni, le tante volte che viene in aula e parla Piano Mattei e altro, si rivolge a noi dell’opposizione, dicendo che proteggiamo i trafficanti di esseri umani. Bene, oggi gli italiani sanno che a proteggere i trafficanti di esseri umani è il governo Meloni, perché abbiamo la prova provata che quel soggetto trafficante di esseri umani, torturatore, stupratore, accusato di omicidi in Libia, è stato protetto dal governo italiano”.

Il leader di Europa Verde, quindi, fa una cronologia degli eventi, ma viene interrotto da Sisto, fino ad allora rimasto muto. “Ma Bonelli c’ha le carte?“, chiede provocatoriamente il vice di Nordio.

“Sì, ho le carte – risponde Bonelli – E dovresti averle tu, pensa come siamo messi. Stai al governo e manco c’hai le carte“.

“Ma quindi hai tu le carte? – chiede ripetutamente Sisto – Parli per sentito dire o perché hai letto gli atti? Vedo che stai pontificando sulla successione degli accadimenti”.

“Devi chiedere a Nordio le carte- replica il deputato di Avs – Chiedi a lui dove le ha messe nel cassetto, le avrà inguattate. Io qui ho un sacco di carte, se vuoi te le mando. Un deputato dell’opposizione manda le carte al governo. Ripeto, devi chiederle a Nordio che se le è inguattate. Chiaro?”.