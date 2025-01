Un gruppo di circa settanta tifosi spagnoli del Real Sociedad è stato aggredito da un’ottantina di ultras della Lazio in un locale del centro di Roma nella tarda serata di mercoledì, alla vigilia del match di Europa League tra le due squadre in programma giovedì sera all’Olimpico.

Nove sono rimasti feriti, tre dei quali a coltellate, e uno è ricoverato in gravi condizioni con prognosi riservata ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Altri due sono ricoverati con 30 e 12 giorni di prognosi. Tre i dimessi con prognosi dai 5 agli 8 giorni e altrettanti non hanno atteso le cure e si sono allontanati.

I responsabili del blitz sono fuggiti all’arrivo della polizia: sul posto sono stati sequestrati oggetti utilizzati per l’aggressione. Ci sono alcuni identificati. Sono in corso indagini anche con l’acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza.