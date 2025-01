“La vostra strategia energetica dimostra che il governo vuole aumentare la dipendenza dal gas liquefatto. Passiamo dalla dipendenza da Putin a quella da Trump, esponendo le famiglie alla speculazione sul prezzo del gas. Sul nucleare non prendete in giro gli italiani: il nucleare da fissione costa 170 euro a megawattora. Volete ancora mettere le mani nelle tasche degli italiani?“. Così il deputato di Avs e co-portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, dopo l’informativa del ministro Gilberto Pichetto Fratin sulle iniziative in relazione al rincaro dei costi dell’energia. “Per Avs – ha concluso – la politica energetica è una questione fondante su cui costruire alleanze per andare al governo. Se, dall’opposizione, ci sono forze che pensano di avere posizioni sovrapponibili con la destra, diciamo loro: andate pure con la destra. Per abbassare i costi dell’energia l’unica strada è puntare sulle rinnovabili, sulle comunità energetiche e costruire politiche sociali dal punto di vista energetico”