“Oggi sentivo che stava andando tutto bene, avevo un ottima sensazione. In giornate come queste con un break all’inizio tutto diventa più facile, ma lui compete sempre alla grande, i tifosi erano qui per lui, ma sono stati molto sportivi e l’atmosfera è stata straordinaria“. Lo ha detto Jannik Sinner al termine della vittoria nei quarti di finale degli Australian Open contro Alex De Minaur che è stata un vero e proprio massacro tennistico. L’altoatesino ha vinto in 3 set senza storie contro l’idolo di casa, che sperava nell’impresa e invece si è inesorabilmente arreso alla decima sconfitta contro il numero uno al mondo.

“Ci conosciamo bene, abbiamo giocato spesso e cerchiamo di prepararci, partite come questa possono cambiare rapidamente nel caso di un calo fisico, ma sono molto soddisfatto della mia prestazione“, ha spiegato Sinner che aveva accusato un malore durante la gara poi vinta con Holger Rune. “Ieri è stata una giornata molto tranquilla, ho palleggiato 30-40 minuti con i miei allenatori, dal punto di vista generale quando sei giovane recuperi molto in fretta, a me piace molto dormire ed ho cercato di riposare il più possibile, rilassarmi e recuperare. In una giornata normale forse avrei giocato una mezz’ora in più con una sessione in palestra ma ho team molto esperto, il loro apporto è fenomenale, sto giocando a tennis da un bel po’ di tempo ma non moltissimo e ci sono ancora diverse cose su cui posso lavorare. Questa mattina ho detto subito ‘Sono pronto per la partita’, e il risultato è stato eccellente“, ha aggiunto il numero uno al mondo.

Poi Sinner ha commentato la discussa sfida tra Alcaraz e Djokovic: “L’ho vista fino alla fine. E’ stata una partita straordinaria, peccato che sia arrivata così presto, poteva essere una gara di semifinale e o di finale, ci sono stati grandissimi scambi ed è il motivo per il quale abbiamo bisogno di un pubblico straordinario, speriamo ci siano ulteriori rivalità”. Il serbo affronterà ora Zverev, mentre Sinner se la vedrà con Shelton che ha eliminato un grande Lorenzo Sonego. Il tennista azzurro ha tentato di svicolare ed evitare la domanda: “Ah, devo essere sincero: non sono il massimo come persona da intervistare…”. Poi però ha risposto parlando del suo prossimo rivale: “Comunque abbiamo giocato partite dure, è uno di quelli che serve meglio, mancino, spero di rispondere il più possibile e restare concentrato come è successo oggi e speriamo sia una bella partita anche per il pubblico”.