“Non dico che abbia fatto lo show, ma penso che tutti abbiano visto che nel secondo set sembrava avere problemi o comunque difficoltà a muoversi“. È racchiusa in questo parole la polemica di Carlos Alcaraz dopo essere stato eliminato da Novak Djokovic in 4 set nei quarti di finale degli Australian Open 2025. Analizzando l’incontro, lo spagnolo non riesce a spiegarsi come mai il fuoriclasse serbo sembrasse inizialmente in condizioni precarie, ma poi si sia sbloccato all’improvviso. Non è un vero e proprio attacco al suo rivale serbo, ma Alcaraz ha sottolineato più volte come Djokovic abbia improvvisamente cambiato marcia dopo aver inizialmente denunciato un fastidio muscolare e aver chiesto anche un Medical Time Out.

“Non so se più nel dritto o più nel rovescio, ma ovviamente ha avuto difficoltà. Poi, nel terzo e quarto set, non ho visto nulla. Non credo che si sarebbe ritirato se avesse perso il secondo set. Nel quarto va detto che è stato davvero bravo. Comunque un tennista che pensa al ritiro non gioca il terzo e il quarto set come ha fatto lui“, ha dichiarato lo spagnolo in conferenza stampa. Alcaraz poi ha provato comunque a trarre un aspetto positivo da questa bruciante sconfitta: “Disputare questo tipo di partite però mi renderà migliore: lascio l’Australia a testa alta“.

Novak Djokovic ha incartato il talento di Carlos Alcaraz guadagnandosi ancora una volta una semifinale Slam. Il numero 3 al mondo ha spiegato dove ritiene di aver commesso gli errori che gli sono costati il match: “Mi sentivo come se stessi controllando la gara e gli ho permesso di tornare in partita nel secondo set. È stato il mio più grande errore. Dovevo spingerlo più al limite e non l’ho fatto. Dopo penso che abbia iniziato a sentirsi meglio ed è stato un mio grande errore. Ho avuto le mie opportunità, però quasi tutti i punti più importanti sono arrivati dalla sua parte. Direi che Novak è stato più aggressivo“. Più aggressivo e forse anche più furbo. Serve anche questo per vincere 24 Slam e puntare ancora al 25esimo, nonostante i 37 anni.