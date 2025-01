Maria Rosaria Boccia in giro per Pompei con il pancione. È la foto che compare sulla copertina del nuovo numero di “Oggi” con il titolo: “Nuovo colpo di scena: È incinta? Chi è il papà?“. Il settimanale pubblica diversi scatti esclusivi che mostrano l’imprenditrice – al centro dello scandalo che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano da ministro della Cultura – in giro per la cittadina campana. Il settimanale ha anche sentito un ginecologo milanese che, osservando le immagini, ha detto che quella “pancia sembra molto naturale” confermando l’ipotesi di una gravidanza che potrebbe “essere di sei mesi“. Pertanto l’eventuale concepimento sarebbe da far risalire ai primi di luglio. E Boccia, interpellata sull’argomento, risponde così: “La pregherei gentilmente di non farmi commentare ‘notizie’ attinenti esclusivamente alla mia sfera personale“.



In serata l’imprenditrice ha pubblicato un lungo post su Instagram sottolineando che “dopo mesi in cui nessuno si è scusato con me, nonostante sia stato appurato che da sempre abbia raccontato la verità, ancora una volta il mio nome e la mia storia rischiano di essere buttati sulla pubblica piazza alla mercé dei cani feroci”, scrive Boccia: “Per quale motivo devo sempre giustificarmi mentre altri restano immuni dalle critiche nonostante le palesi responsabilità? Per quale motivo la mia sfera personale non deve essere più mia e l’intimità perpetuamente violata?”, scrive ancora. “Per rispetto – continua – ho tenuto per me informazioni e aneddoti che porterebbero alle dimissioni immediate di politici e direttori di giornali, non ho ritenuto opportuno divulgare nulla perché non è mio stile scendere al livello di alcuni, ma esigo rispetto; se tale etica professionale continuerà a mancare – conclude – non potrò esimermi e provvederò con le poche forze che mi rimangono a sbugiardare, fatti alla mano, tutti coloro che hanno provato a distruggermi. Lo farò per me, per la mia storia, per la mia dignità e per tutte quelle donne che la prepotenza altrui ha provato a sminuire e a mettere all’angolo”.

L’ex ministro, dopo le dimissioni, ha presentato un esposto che ha portato all’apertura di un’indagine per lesioni aggravate e minaccia a corpo dello Stato. Ascoltato dai pm romani in qualità di testimone Sangiuliano aveva anche affrontato l’argomento della presunta finta gravidanza della quasi consulente. Nell’esposto l’ex ministro racconta che “Boccia mi dice di essere incinta”, quando, dopo il colloquio del 9 agosto con la moglie, lei gli manda questo sms: “Sarai libero di viverti questa esperienza come vorrai, nel rispetto di tuo figlio”. Fino all’email del 23 agosto: “Bravissimo come sempre (…) Un Super Babbo”.

A metà luglio viene fatta risalire la ferita sulla testa di Sangiuliano: nella denuncia l’ex ministro spiegava che Boccia, al culmine di un litigio, lo avrebbe ferito con le proprie unghie, provocandogli la vistosa ferita sulla fronte. E il settimanale Gente aveva ricostruito che la ferita compare il 17 luglio, mentre il ministro si trovava a Sanremo per presentare il suo libro, accompagnato proprio dall’imprenditrice di Pompei. Nella nota intervista al Tg1 era stato lo stesso Sangiuliano, in quel momento ancora ministro, a parlare della “relazione affettiva” tra i due durata, aveva detto, da maggio a luglio 2024. La notizia della presunta gravidanza era stata poi liquidata dalla stessa Boccia.