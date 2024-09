A due settimane dalle dimissioni da ministro della Cultura e a oltre un mese dallo scoppio dello scandalo della “non-consulente” Maria Rosaria Boccia, è arrivata la denuncia. Il legale di Gennaro Sangiuliano ha infatti presentato l’esposto contro l’imprenditrice di Pompei che è stato trasmesso alla Procura di Roma: adesso i magistrati di piazzale Clodio procederanno all’apertura del procedimento.

Una denuncia già annunciata nelle scorse settimane dall’avvocato di Sangiuliano, Silverio Sica: “È innegabile che l’ex ministro è stato oggetto di pressioni illecite da parte della dottoressa Boccia che, a mio mondo di vedere ma la decisione spetterà ai magistrati, prefigurano il reato di tentata estorsione“, aveva dichiarato il legale il giorno dopo le dimissioni: “Nell’atto che metteremo a disposizione dei pm – aggiungeva – forniremo una ricostruzione cronologica e dettagliata di questa vicenda che è e resta privatissima”.

Intanto mentre a Napoli sta per iniziare il G7 Cultura, Maria Rosaria Boccia posta delle storia Instagram da Roma. L’imprenditrice si riprende mentre passeggia davanti palazzo Montecitorio: sede della Camera dei deputati dalla quale la stessa Boccia è stata bandita dal Comitato per la sicurezza di Montecitorio dopo il caso dei video realizzati in giro per il palazzo con gli occhiali-telecamera e poi pubblicati sui social. L’imprenditrice di Pompei oggi ha anche postato foto con un caffè in Piazza del Parlamento e mentre si trova in un negozio di smartphone in via del Corso. Tappa, quest’ultima, che sembra riferirsi indirettamente alle fotografie apparse su Dagospia che ritraggono l’ex ministro Sangiuliano in un negozio di telefonia mentre acquista una nuovo cellulare.