Jannik Sinner e Lorenzo Sonego: sono loro i tennisti italiani del momento. Perché nella mattinata di mercoledì 22 gennaio entrambi si giocano l’accesso alle semifinali degli Australian Open. Un’ipotesi che, considerando il 2024 d’oro vissuto dal tennis azzurro, non stupirebbe nemmeno più di tanto. Ma che, in realtà, sarebbe una prima volta in assoluto: mai nella storia, infatti, due tennisti italiani si sono affrontati in una semifinale Slam.

Certo, non è facile. Perché l’atleta torinese deve compiere un’impresa per vincere contro l’americano Ben Shelton (il match non comincerà prima delle 4.30 ora italiana), attuale numero 20 della classifica mondiale. Sicuramente più semplice, considerando i valori in campo, l’impegno di Sinner, che, invece, sfiderà il beniamino di casa, l’australiano Alex de Minaur (non prima delle 9.30 italiane), già battuto 9 volte in altrettanti precedenti. Ma le condizioni fisiche del numero uno al mondo potrebbero ancora essere un’incognita dopo il malore accusato durante il match contro il danese Holger Rune. E se si considera che il livello dell’australiano è cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi, ecco che la partita assume una difficoltà non indifferente anche per l’altoatesino.

Nonostante possano sembrare basse, però, le chance che entrambi superino i rispettivi avversari, regalandosi un derby da sogno in semifinale a Melbourne, sono comunque piuttosto concrete. Ed ecco, dunque, che un altro record verrebbe spuntato dalla lista delle prime volte del tennis italiano. Già solo la presenza di due atleti azzurri ai quarti di finale dello stesso Slam, infatti, è un evento raro. È successo soltanto sette volte prima di quest’anno: Roland Garros 1948 (Giovanni Cucelli e Marcello Del Bello); Roland Garros 1956 (Nicola Pietrangeli e Giuseppe Merlo); Roland Garros 1960 (Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola); Roland Garros 1973 (Adriano Panatta e Paolo Bertolucci); Australian Open 2022 (Jannik Sinner e Matteo Berrettini); US Open 2022 (Jannik Sinner e Matteo Berrettini); Wimbledon 2024 (Jannik Sinner e Lorenzo Musetti).

Di questi sette precedenti, soltanto in un’occasione, però, entrambi gli azzurri sono riusciti a strappare il pass per le semifinali. Al Roland Garros del 1960, infatti, Pietrangeli e Sirola vinsero i rispettivi quarti di finale, ma non si sfidarono perché si trovavano in due lati diversi del tabellone. In sostanza, si sarebbero potuti incrociare solo in finale. Ma se Pietrangeli riuscì a conquistare non solo l’ultimo atto del torneo, ma addirittura a vincere il titolo Slam, Sirola si fermò proprio in semifinale.

Diversa, invece, la situazione per Sonego e Sinner. Se entrambi riuscissero a vincere le rispettive partite, sarebbe un derby tutto italiano a decretare chi, tra i due, accederà alla finalissima di domenica 26 gennaio, dove, ad aspettarli, ci sarebbe uno tra Novak Djokovic, fresco vincitore di un super match contro Carlos Alcaraz, e il numero due al mondo Alexander Zverev.