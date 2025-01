Sono Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher le tre donne ostaggio che saranno rilasciate secondo quanto annunciato dai terroristi di Hamas. Si tratta delle prime tre persone della lista delle 33 persone che dovrebbero tornare a casa vive o i cui corpi saranno restituiti. Gonen, 24 anni quando è stata rapita, era al festival Nova a Reem, tre degli amici che erano con lei sono state uccisi. La ragazza, ex scout, era riuscita a restare in contatto con la madre alla quale aveva detto di essere stata ferita da un colpo d’arma da fuoco mentre tentava di scappare a bordo di una macchina insieme ad altri ragazzi. L’auto era stata recuperata vuota, mentre il cellulare di Romi veniva localizzato a Gaza.

Damari, 28 anni, ha la doppia cittadinanza britannica e israeliana. Gli ultimi contatti con lei risalgono alle 10 del mattino del 7 ottobre 2023, giorno in cui è stata prelevata dal suo appartamento nel kibbutz Kfar Aza, a circa 3 chilometri dal confine con la Striscia di Gaza settentrionale. La donna era stata portata via insieme a un amico.

Anche Steinbrecher, 32 anni, infermiera veterinaria, viveva nel kibbutz Kfar Aza. In un messaggio vocale inviato a un gruppo di amici prima che i terroristi di Hamas la prendessero in ostaggio era riuscita a confermare che la portavano via. Per diversi giorni non era stato chiaro se fosse stata uccisa o presa in ostaggio. La sua stanza non era stata data alle fiamme e che il suo corpo non era stato ritrovato tra i resti degli abitanti del kibbutz che invece erano stati trucidati. A oggi sono 471 i giorni di prigionia degli ostaggi israeliani