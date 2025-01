Il nome di Arbel Yehud, 29 anni compiuti in prigionia, appassionata di astronomia, era circolato sabato nell’elenco dei primi tre ostaggi. E così mentre Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher stanno tornando a casa, la notizia del suo mancato rilascio compare su molti media. Arbel era tornata da poco a Nir Oz da un lungo viaggio in Sudamerica con il compagno, Ariel Cunio, quando era stata prelevata dai terroristi. Ricordata da tutti come una zia amorevole e appassionata di spazio, la mattina del 7 ottobre è stata rapita insieme al fidanzato.

“La famiglia non commenta” dicono dalla base del Forum delle famiglie degli ostaggi, “deve essere una giornata molto difficile per loro. Nonostante i tre nomi usciti ieri non fossero stati confermati dalle autorità, immaginiamo che i parenti ci abbiano almeno sperato. Questi 15 mesi sono stati montagne russe”. L’ipotesi è che Yehud sarà nella prossima tranche di liberati.

La donna (che ha anche cittadinanza tedesca) e il compagno, il giorno del brutale attacco di Hamas, erano a casa nel Kibbutz Nir Oz, uno dei luoghi più colpiti dal massacro di Hamas, dove sono stati uccisi e rapiti un quarto dei residenti. Nella stessa mattina, il fratello di Arbel, Dolev Yehud, è stato trucidato mentre difendeva il kibbutz, ma la certezza della sua morte è arrivata il 3 giugno 2024, quando sono stati identificati i suoi resti.