“Noi abbiamo già presentato una mozione e insisteremo per le dimissioni immediate” di Santanchè “per il rispetto, l’onore e il decoro delle istituzioni di governo. Ci meravigliamo che Meloni, che in passato ha sempre chiesto dimissioni di qualsiasi ministro per ogni stormir di foglia, di fronte a fatti così gravi stia ancora tentennando per tutelare e far prevalere l’interesse di partito”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. “C’erano già delle evidenze chiare per quanto riguarda la truffa Covid – prosegue -, se ne aggiungono delle altre. La magistratura farà il suo corso per le inchieste penali, la politica alzi la testa e abbia il rispetto delle istituzioni”. “Presenteremo assolutamente una nuova mozione per le dimissioni. Dimissioni immediate. Credo che nessun altro Paese terrebbe un ministro al suo posto di fronte a questi fatti e a tutti quelli che stanno emergendo”, conclude Conte.