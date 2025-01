Nel 2003 Stefano, un trentenne di Rimini, scomparve improvvisamente, come riporta il Corriere Romagna. Per due decenni, nessuna notizia di lui, fino allo scorso Natale. Durante un controllo di routine a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, la Polizia locale identificò un senza fissa dimora: era Stefano, oggi cinquantenne, il cui nome figurava nel database delle persone scomparse. Dopo essersi allontanato senza lasciare alcun indizio, la famiglia ha continuato a cercarlo senza sosta, anche con il supporto dell’associazione Penelope, che aiuta le famiglie di persone scomparse. La denuncia di scomparsa, però, è stata presentata solo nel 2022.

Una volta informata del ritrovamento, la famiglia si è recata a Conegliano. La madre di Stefano, 87enne, sperava di riportarlo a casa, ma Stefano ha scelto di rimanere in Veneto, dove vive come clochard. L’incontro, pieno di emozioni, ha lasciato la madre addolorata. “È difficile accettare che viva in queste condizioni“, ha raccontato il fratello Giuseppe. “Pur riconoscendo suo figlio, sua madre è molto sola e sta vivendo una situazione emotivamente dolorosa. Ha paura per la sua salute e quella di Stefano, ma è anche preoccupata per la sua solitudine e la difficoltà di comunicare con gli altri membri della famiglia”.

(foto d’archivio)