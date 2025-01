Un gruppo di turisti italiani è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Cuba. Il minibus a bordo del quale viaggiavano almeno 7 connazionali è uscito di strada nei pressi di Rodas. Nell’incidente – come riportano i media cubani – è morta la guida turistica italiana e ci sono altri sei passeggeri, tutti italiani, feriti, due dei quali sono stati operati all’ospedale di Cienfuegos nel reparto di terapia intensiva.

L’italiana deceduta è la coordinatrice del gruppo, Patrizia Crisolini Malatesta, 67 anni, come ha confermato Avventure nel mondo, noto tour operator che organizzava il viaggio. Secondo la stessa Avventura nel mondo, i feriti italiani sarebbero due, entrambi fuori pericolo, e altri quattro sono rimasti contusi. Nell’impatto è morta anche un’altra persona, un cubano che era alla guida del minibus.

Il veicolo – partito da L’Avana – faceva parte della flotta dell’agenzia di noleggio Transtur. Stando a una prima ricostruzione, l’autista del mezzo ha perso il controllo impattando contro un parapetto per poi finire in un fosso che separa le carreggiate. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e non è chiaro se siano stati coinvolti altri veicoli. L’ambasciata italiana a Cuba sta fornendo supporto ai cittadini coinvolti.