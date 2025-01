Era una guida esperta, Patrizia Crisolini Malatesta, la coordinatrice di Avventure nel Mondo morta in un incidente stradale a Cuba. Aveva coordinato decine di viaggi. Nel suo blog, dove raccontava le sue esperienze, scriveva: Una cosa che faccio con grande passione, non so fino a quando, è viaggiare. Non so se viaggio per fare fotografia o se faccio fotografia per viaggiare. Queste sono al momento le due grandi passioni della mia vita”.

Sessantasette anni, Crisolini Malatesta era una funzionaria dell’Agcom e viveva a Roma. Quando poteva, ecco i viaggi. Quello per Cuba era iniziato il 13 gennaio e sarebbe dovuto durare 22 giorni. Uno delle decine che aveva fatto con Avventure nel mondo, per il quale la donna scriveva anche sulla rivista di viaggi. Era stata in Argentina, negli Usa, in Kenya e anche alle Isole Fær Øer. A ricordarlo ci sono decine di foto sul suo profilo Instagram dove raccoglieva i ricordi più belli delle avventure.

A Cuba accompagnava un gruppo di italiani composto da 6 persone, che hanno riportato ferite nell’incidente stradale di giovedì nei pressi di Rodas. Stando a una prima ricostruzione, l’autista del minibus a bordo del quale viaggiavano ha perso il controllo dopo uno scontro con un camion impattando contro un parapetto in cemento per poi finire in un fosso che separa le carreggiate. Per Crisolini Malatesta non c’è stato nulla da fare.