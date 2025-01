Nuova battaglia del presidente del Senato, Ignazio La Russa. La seconda carica dello Stato ha lanciato via social l’idea del “burraco friendly”, un “burraco per gli amici” e contro gli appassionati ormai “integralisti” e che pensano “sia totalitario”. “Niente tempi rigidi, jolly equamente divisi e possibilità di tornare indietro sulle mosse, purché nessuno si opponga”, scrive l’esponente di Fratelli d’Italia nel video che lancia l’iniziativa, suggerendo per unirsi di scrivere a “burracofriendly@gmail.com”. “Io sarò il fondatore e Michele Scandroglio il responsabile operativo”.