di Pier Giorgio Gherardini

Al di là delle cause naturali, sicuramente determinanti nell’espansione incontrollabile degli incendi in California, non possiamo non evidenziare che l’ampiezza di tali disastri è anche una diretta conseguenza del sistema politico e sociale su cui si basa il “modello americano” di sviluppo. E’ il modello che, in estrema sintesi, teorizza il diritto – ovunque sia possibile generare una rendita finanziaria privata – a perseguire fino in fondo tale possibilità, senza che nessuna autorità possa intervenire, e con scarsa considerazione dei rischi e delle possibili ricadute dell’iniziativa privata sull’interesse pubblico.

E’ il modello di sviluppo che ha generato crisi di tutti i tipi: i crolli della finanza, la disgregazione delle istituzioni pubbliche nei settori dell’istruzione, della giustizia, della sanità, delle infrastrutture, della gestione delle risorse naturali, cioè le istituzioni che definiscono una comunità civile, negli Usa date spesso in appalto a organizzazioni private il cui unico scopo irrinunciabile è distribuire dividendi agli investitori, anche a costo della qualità dei servizi che dovrebbero garantire.

E non importa chi governa: il capitale va sempre con chi governa (v. Musk e compari).

Il capitalismo senza regole, su cui il modello è basato, ha creato o ingigantito i problemi: le crisi periodiche (finanziarie, sociali, gestione di eventi naturali) ne sono la conseguenza diretta. Il fatto drammatico è che le varie crisi hanno generato una disgregazione irreversibile, la società americana si sta autodistruggendo, perché non ha più gli strumenti per contrastare gli eventi: pensiamo davvero che qualche Presidente riuscirà a limitare le stragi nelle scuole, in un paese dove circolano più armi che persone e in cui è impossibile approvare una legislazione che impedisca la diffusione delle armi? O che ponga un freno alla finanza speculativa che uccide in modo pulito, invisibile, e senza spargimento di sangue, ovunque ci sia da difendere il capitale investito?

Ed è tollerabile che, per risparmiare sui costi, si possano utilizzare carcerati come pompieri e così creare una opportunità di guadagno per i privati che gestiscono le carceri? Se si esamina la logica che giustifica l’affido ai privati della gestione carceraria (o di altri servizi pubblici essenziali) si capisce perché l’esito finale di questo processo è già scritto: gli investitori saranno sicuramente ricompensati, il servizio verrà sicuramente peggiorato, si salveranno solo quanti potranno pagare altri soggetti per ottenere quello che il servizio pubblico non può più dare. Chi può, allora, chiama in soccorso i pompieri privati, a qualunque costo.

E’ lo stesso identico modello adottato nella sanità, nell’istruzione, nei trasporti e… il lettore può continuare.

Le immagini terrificanti provenienti da Los Angeles rappresentano plasticamente la caduta dell’Impero, il fallimento totale del modello di sviluppo. E l’Europa? E l’Italia? Il “modello americano” è già stato ampiamente adottato dalla nuova Commissione, nella versione magistrale fornita dal “Rapporto Draghi”, per la cui analisi rimando all’ottimo studio del Forum Disuguaglianze Diversità. Purtroppo, siamo in pessime mani!

P.S. Sarebbe pure interessante sapere come sia stato possibile costruire città come Los Angeles e San Diego in una regione semi desertica: l’acqua delle piscine di Hollywood e Santa Monica proviene dal fiume Colorado e per arrivare lì percorre migliaia di Km, con costi elevati e guadagni altrettanto elevati dei vari concessionari (pubblici e privati) che incontra lungo la strada (v. “Cadillac Desert. The American West And Its Disappearing Water” di Marc Reisner, 1986, ed. rivista 1993, Penguin Books).

Ed è una risorsa che da anni scarseggia: ma nessuna legge – nel modello americano – potrà mai vietare, a chi se lo può permettere, di riempire le piscine con la Ferrarelle, molto apprezzata in quei luoghi.

