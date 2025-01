Non è finita e non si sa quando la situazione sarà finalmente sotto controllo. Ovunque si vedono macerie e cenere, e si respira fumo tossico. I cinque incendi che da giorni stanno flagellando la California del sud e Los Angeles, a fatica contenuti dai vigili del fuoco, hanno provocato almeno 24 morti. Un dato, provvisorio in considerazione delle condizioni di alcune zone, fornito dal Dipartimento di medicina legale della contea di Los Angeles.

Oggi purtroppo per oggi è previsto un aumento dei venti nella regione. Un persistente e violento evento eolico di Santa Ana è in corso in tutta la California meridionale, dove sono in vigore avvisi di allerta fino a mercoledì. L’allerta riguarda anche gli incendi di Palisades, Hurst ed Eaton. I venti si uniranno all’aria molto secca e alla siccità. Esiste la possibilità che il centro di previsione emetta condizioni meteorologiche per incendi “estremamente critiche”, il livello più alto, per alcune parti della contea di Ventura.

Il guasto elettrico – Dopo le ipotesi dei giorni scorsi c’è una conferma ufficiale su una delle cause dei roghi. L’incendio di Hurst, uno di quelli che stanno devastando Los Angeles contenuto ormai all’89%, potrebbe essere stato causato da un guasto alle apparecchiature elettriche della società fornitrice di energia Southern California Edison (SCE) come dichiarato Edison International in un comunicato stampa. La società ha affermato di aver scoperto una linea elettrica abbattuta ed un guasto in una torre quasi nello stesso momento della prima segnalazione dell’incendio di Hurst. Sulle cause degli altri roghi, ha spiegato il capo della polizia di Los Angeles Jim McDonnell, stanno lavorando il suo dipartimento con i vigili del fuoco coinvolti e l’Fbi.

Gli aiuti per Texas – Intanto nonostante la rivalità tra i due Stati, il governatore del Texas, il repubblicano Greg Abbott, ha annunciato che avrebbe inviato vigili del fuoco, mezzi e altre attrezzature per aiutare a spegnere gli incendi di Los Angeles sottolineando di essere “dalla parte degli americani”. Il governatore della California, il democratico Gavin Newsom, gli ha risposto sui social media con un post di ringraziamento: “Rosso, blu, repubblicano, democratico – in momenti come questo siamo uniti”.