“Abbiamo chiesto sin dall’inizio un totale embargo delle armi a Israele, che significa condannare all’isolamento progressivo Israele sino a quando non cambierà completamente postura, politica e atteggiamento. Il nostro governo anche qui vigliaccamente ha fatto finta di accedere a questa soluzione, in realtà con una grande presa in giro, ipocrita come questo governo, oltre che vigliacco“. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, durante la presentazione ‘Il peccato originale di Israele’ di Gianluca Ferrara, alla Camera.

“Sembrerebbe – aggiunge – che non hanno consentito nuovi contratti per la fornitura di armi, ma non hanno sospeso l’attuazione dei contratti già conclusi. Quindi abbiamo continuato a fornire armi a Israele nonostante questo scempio e questo orribile massacro”.

“Abbiamo chiesto dure sanzioni commerciali e diplomatiche contro tutto il governo di Israele e il riconoscimento della Palestina – prosegue – Non ci formeremo perché riteniamo che quando ci si colloca in una logica di rispetto dell’essere umano bisogna essere conseguenti, senza distinzione”-