Khvicha Kvaratskhelia può lasciare il Napoli durante il mercato di gennaio. La destinazione? Il Psg. Come riportato da gianlucadimarzio.com, il club di De Laurentiis ha aperto alla cessione del georgiano, ma solo alle sue condizioni: 80 milioni di euro senza contropartite. Una svolta improvvisa, che apre a nuovi scenari per la squadra attualmente in testa al campionato. Senza Kvaratskhelia, Conte sogna di avere due rinforzi: un nuovo esterno offensivo e un centrocampista. Già circolano alcuni nomi.

La posizione del Napoli sul georgiano è cambiata di recente: il numero 77 non è più considerato intoccabile. I motivi? Sicuramente uno tattico: l’infortunio rimediato con la Lazio ha permesso a David Neres di mettersi in luce e la sua esplosione ha convinto Antonio Conte. C’è poi la questione rinnovo (in scadenza a giugno 2027), con il giocatore che non ha ancora risposto alla proposta del club: per cederlo a una cifra maggiore dunque, c’è decisamente più margine adesso rispetto a giugno, quando potrebbe diventare un’intrigante occasione in saldo. L’esperienza di Osimhen insegna che non è il caso di tirare troppo la corda. Al momento l’offerta dei francesi per Kvaratskhelia è ritenuta ancora troppo bassa, ma le parti stanno negoziando e si potrebbe quindi arrivare a una conclusione positiva dell’affare già nei prossimi giorni.

Allo stesso tempo, il Napoli sta cercando di individuare il profilo adatto per sostituirlo. Tra i nomi che piacciono maggiormente c’è quello di Federico Chiesa, nel caso in cui il Liverpool aprisse al prestito anche nelle ultime settimane di questo mercato invernale. Piace anche Edon Zeghrova, ma la strada che porta all’attaccante esterno del Lille è più in salita. Un’altra possibilità, è che il Napoli decida di acquistare un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a quelle dei giocatori che ha in rosa. Per Davide Frattesi, è già stato fatto un sondaggio (e ci saranno altri tentativi), ma l’Inter non è convinta di cederlo. E teme di rafforzare la diretta rivale per lo scudetto. Infine, c’è l’Ipotesi Lorenzo Pellegrini. Prima del derby vinto per 2-0 dalla Roma sulla Lazio, suo il primo gol del match, c’era anche l’apertura per l’operazione. Adesso è tutto più complesso. La certezza però è una: Conte non accetterà una rosa meno forte alla fine del calciomercato e spinge per avere due rinforzi, anche a costo di perdere Kvaratskhelia.