“Salvini, #ripuliscimilano”. “Salvini, saluta gli albanesi”. “Salvini, viva Stalin”, “Salvini, saluta il gruppo dei ciccioni”, “Salvini, sei il mio papà”. Sono alcuni dei commenti-tormentone che ricorrono a ogni live del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, particolarmente ligio alle dirette sui social nelle ultime settimane per spiegare il suo contestato Codice della strada.

Guardare gli appuntamenti video di Salvini, che per oltre mezz’ora risponde puntualmente a troll e fan che gli porgono sempre le stesse domande, è a serio rischio di brain rot, ma l’effetto comico finale è indubbio, anche grazie alle fedeli trascrizioni dei quesiti più esilaranti che fa su X Nonleggerlo.

Ad esempio, una costante dei live è il saluto che il leader della Lega riserva al popolo albanese. La richiesta dei suoi follower, “Salvini, saluta gli albanesi”, funziona da richiamo pavloviano per Salvini, che incrocia istantaneamente le mani sul petto (tipo Lorella Cuccarini quando intona “La notte vola”) e declama enfaticamente: “Onore all’Aquila. Grande popolo quello albanese. Certo, c’è qualche delinquente e qualche marcio, come in tutte le razze“.

A parte gli insulti e i dileggi degli internauti, i live social salviniani sono a metà tra La dedicheria di Radio Kiss Kiss e la ennesima replica di una sua diretta del 2018: il leghista saluta tutti (persino Marocchino84 e un non definito nigeriano che vive a Crotone), manda “bacioni” ai detrattori, redarguisce chi bestemmia, risponde a chi lo prende in giro (“Salvini, mi sto drogando mentre guido“), discetta di Milan, di Fedez e di Tony Effe, rivolge un pensiero ai follower di “8-10 anni”. Peccato che secondo l’articolo 2-quinquies del decreto legislativo 101 del 2018, l’età minima per iscriversi a un social sia di 14 anni.

Immancabile è la richiesta “Salvini, ripuliscimilano”, a cui il capo della Lega risponde scomodando Beppe Sala.

Se però il nostro resta imperturbabile di fronte ai commenti più surreali e alle provocazioni più svariate, diversa è la sua reazione quando qualche commentatore scrive “Ciao papà”.

“Grazie – risponde nervosamente il politico – ma sono così vecchio? Ho 51 anni, eh. Ma sei hai 15-16 anni, potrei essere tuo padre”.

Il figlio maggiore di Salvini ha quasi 22 anni, ma evidentemente, più dei clandestini e dei centri sociali, la nostalgia per la stagione che ‘si fugge tuttavia’ è davvero un suo punto debole.