Niente più attacchi ai magistrati, dipinti alla stregua di nostalgici sovietici; né agli attivisti per il clima, che così pericolosamente mettono a repentaglio l’ordine statale. Non si può dire lo stesso dei migranti, che come di consueto, di riffa o di raffa, sono dati in pasto al cicaleccio politico e mediatico. Ma accanto a loro, da quando il nuovo Codice della strada è entrato in vigore, Matteo Salvini ha un’ossessione: smarcarsi da chi quelle norme ha voluto aggiornarle. Cioè, da se stesso. E così la sua comunicazione, da poco più di due settimane a questa parte, ha cambiato rotta. È sufficiente scorrere i commenti ai post del leader della Lega – o fare un giro al bar, e parlare con le persone – per capire che Salvini – dal punto di vista elettorale – l’ha fatta grossa. Non tanto sulla parte che riguarda la cannabis (che in ogni caso gli ha attirato numerose critiche, le più rumorose delle quali sono arrivate da Vasco Rossi), quanto sulla stretta alla guida in stato di ebbrezza. In particolare, dalle multe più salate a partire dal tasso alcolemico che va 0,5 a 0,8 g/l (col ritiro della patente) fino all’alcolock. Peccato che alla presentazione delle norme ai giornalisti, a Palazzo Chigi, il 27 giugno del 2023, dicesse: “Tolleranza zero per chi guida in stato di ebbrezza”.

Un bel dietrofront. E infatti il viceministro ai Trasporti va ripetendo che “si può bere come prima, non è cambiato nulla”. Se in effetti è vero che i limiti non sono cambiati (<o,5, 0,5-0,8, 0,8-1,5 e >1,5 g/l), l’inasprimento sensibile delle sanzioni a qualcuno non è piaciuto. E, vien da ipotizzare, non è piaciuto tra l’elettorato – o il potenziale elettorale – del Carroccio. Ecco dunque Salvini ospite a Pomeriggio 5, poi su Rai 2, poi da Paolo Del Debbio a ripetere la sua nuova formula magica: “Circolano tante fake news”. L’1 dicembre, sui propri canali social, pubblica un video dedicato proprio alle bufale. Una settimana dopo è la volta di una diretta specifica sul Codice della strada. Addirittura il 19 dicembre, mentre sta andando a Palermo per la sentenza sul caso Open Arms, in una diretta sui social dice che “per quanto riguarda l’alcol, non cambia nulla. Sul pranzo di Natale, sul cenone di Capodanno, non cambia assolutamente niente. Sono le stesse regole dell’anno scorso. Come si poteva bere un bicchiere di birra, di vino, lo champagne, un cocktail l’anno scorso, si può fare quest’anno”. Il giorno dopo, da assolto, in aeroporto, risponde a chi lo sta seguendo: “Se usi la testa nessuno ti porta via la patente. Abusare di alcol, di droghe, quello è un problema per te e per gli altri”. E qualcuno lo provoca: “Salvini, questa sera non bere”. E lui: “Appena arrivo a casa un bicchiere di rosso per festeggiare la vittoria non me lo toglie nessuno”. Il 31 dicembre pubblica un video – mentre coccola un cane – per fare gli auguri di buon anno. Ma ecco che spunta il Codice della strada: “A proposito, ricordo che sul consumo di alcolici non cambia nulla rispetto al cenone dell’anno scorso. Girano tante balle. Non è vietato alcun brindisi”. E in una diretta, lo stesso giorno: “Chi dice che non si può più bere come prima non ha capito cosa sta dicendo. Il massimo era 0,5 prima, il massimo resta 0,5 oggi”. E l’1 gennaio: “Il tasso alcolemico non è variato“. Poi parla della sua festa di Capodanno: “Ho bevuto il giusto, qui, con una trentina di amici. Cotechino e lenticchia, una porchetta eccezionale. C’era qualche macchina, ma chi ha bevuto più del giusto non ha guidato”.