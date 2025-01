Dopo un nuovo lunedì di agonia per i viaggiatori – seguito ai ritardi e alle cancellazioni di sabato (con Milano in tilt per un treno guasto) – Ferrovie dello Stato chiede scusa. “In riferimento agli accadimenti degli ultimi mesi, il Gruppo FS Italiane è consapevole delle ricadute sui viaggiatori e a tutti loro rinnova le scuse“, si legge in una nota. Il motivo? I tanti cantieri finanziati con il Pnrr. Il Gruppo Fs assicura però che sono allo studio “alcune misure per ottimizzare l’offerta e mitigare gli effetti negativi sul servizio”.

“L’azienda, in costante e proficua collaborazione con il Mit (Ministero vigilante), sta attuando una serie di azioni volte a migliorare il servizio ferroviario. Queste misure si rendono necessarie a causa dell’elevato numero di cantieri attualmente attivi, che caratterizzano il piano di investimenti del Pnrr e il programma pluriennale di manutenzioni e di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie. L’obiettivo è quello di limitare al massimo i disagi per i viaggiatori”, continua ancora il Gruppo Fs.

L’azienda sottolinea che “attualmente, sono operativi circa 1.200 cantieri, tra opere strategiche e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Questi lavori sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi del Pnrr e rendere la rete ferroviaria più moderna, efficiente e sicura”, viene spiegato. “Come evidenziato nel recente piano strategico quinquennale, presentato lo scorso dicembre, l’incremento del numero di treni e di passeggeri negli ultimi anni ha comportato la necessità di un ulteriore sforzo di razionalizzazione. Per questo motivo il Gruppo FS sta studiando alcune misure per ottimizzare l’offerta e mitigare gli effetti negativi sul servizio, con particolare attenzione alla gestione delle tratte ad alta densità, caratterizzate da treni non sempre pienamente occupati“, continua la nota. Fs sottolinea infine anche che “sono in corso interventi mirati a migliorare la tempestività e l’efficienza della manutenzione, sia dei treni sia dell’infrastruttura ferroviaria, con un’attenzione particolare alla sicurezza dei lavoratori”.