Fratelli d’Italia guadagna lo 0,8% in un mese e stacca di cinque punti il Pd, mentre cresce la fiducia in Giorgia Meloni e aumentano i giudizi positivi sul suo governo. A dirlo è un sondaggio di YouTrend per SkyTg24 pubblicato lunedì 13 gennaio: rispetto alla rilevazione del 9 dicembre, il partito della premier sale dal 27,5% al 28,3%, il 5% esatto in più dei dem, che nello stesso periodo perdono quasi un punto (lo 0,9%) e calano al 23,3%. La terza forza è sempre il Movimento 5 stelle, all’11,5% (-0,1%), ma alle sue spalle vola Forza Italia, che guadagna addirittura un punto e mezzo e sale al 9,3%. La Lega perde quattro decimali e si ferma all’8,2%, Alleanza Verdi e Sinistra arriva al 6,3% (+0,3%). Tra i partiti minori, Azione di Carlo Calenda è stimato al 2,9% (-0,6%), Italia viva di Matteo Renzi al 2% (-0,1%), così come +Europa (invariato). La quota di indecisi e astenuti raggiunge il 47,1%.

Per quanto riguarda la fiducia nelle figure politiche, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è sempre in testa con il 64% (+3% rispetto al 9 dicembre), ma dietro di lui la premier Meloni guadagna ben cinque punti e arriva al 39%. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, segue col 29% (+3%), poi Elly Schlein e Giuseppe Conte, i leader di Pd e Movimento 5 stelle, appaiati al 25% (-1% per entrambi). Il capo della Lega Matteo Salvini si ferma al 20% (+1%), Carlo Calenda al 17% e Matteo Renzi all’11% (entrambi +2%). Il dato più esaltante per la maggioranza però è la quota di giudizi positivi sul governo, che cresce di ben nove punti in un mese e arriva al 43%, mentre cala in modo speculare la percentuale di giudizi negativi, al 47%.

Già nei giorni scorsi l’istituto Euromedia aveva pubblicato un sondaggio per Porta a porta che dava Fratelli d’Italia addirittura al 31,5%, con la coalizione di centrodestra a superare la maggioranza assoluta dei voti (50,3%). Secondo la direttrice Alessandra Ghisleri, il boom è un effetto della conferenza stampa della premier e della liberazione – avvenuta il giorno prima – di Cecilia Sala, la giornalista italiana tenuta per venti giorni in carcere in Iran.