È atterrata in Italia Cecilia Sala, 29enne giornalista del Foglio e di Chora Media a 20 giorni dall’arresto del 19 dicembre nel carcere di Evin, a Teheran, dopo essere stata arrestata dalle autorità iraniane con accuse mai chiarite. In una nota di Palazzo Chigi si ringrazia “l’intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence“. La premier Giorgia Meloni, aggiunge la Presidenza del Consiglio, “esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi. Il presidente ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa”. Una soluzione positiva del caso che arriva pochi giorni dopo la visita lampo di Meloni a Mar-a-Lago da Trump. Il destino di Sala ha incrociato fin dall’inizio quello dell’ingegnere iraniano Mohammad Abedini Najafabadi, arrestato a Malpensa su richiesta degli Stati Uniti. E mentre il ministro Tajani assicura che “le due vicende sono separate”, fonti Usa fanno sapere che Abedini “sarà presto scarcerato e riportato in Iran”. Intanto il ministro Nordio è a Palazzo Chigi a colloquio con Meloni.

I FAMILIARI – “L’ho sentita, mi ha detto: “Ci vediamo tra poco“. Era emozionata e contentissima”, racconta all’Ansa il compagno di Sala, il giornalista Daniele Raineri. Che su Instagram pubblica una storia con il video del gol di Fabio Grosso nella finale dei Mondiali del 2006: “Cecilia libera, un gran lavoro italiano. Grazie a tutti”. Emozionato il padre, Renato Sala: “Sono orgoglioso di lei. Ho pianto soltanto tre volte nella mia vita. Credo che il governo del nostro Paese abbia fatto un lavoro eccezionale. È stato un lavoro di coordinamento straordinario”, dice. E cita in particolare il ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Abbiamo abitato per 12 anni a due passi l’uno dall’altro e c’è stata una frequentazione trasformata in un’amicizia. Il conforto di un’informazione, pur tutelata ma diretta e immediata, indubbiamente ha aiutato molto”.

IL CASO ABEDINI – La notizia della liberazione è arrivata dopo la missione della premier Meloni a Mar-a-Lago, in Florida, per affrontare la questione con il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. Il destino di Sala, infatti, era legato a quello del 38enne ingegnere iraniano Mohammad Abedini Najafabadi, arrestato a Malpensa il 16 dicembre scorso su richiesta di Washington, che lo accusano di aver fornito ai Pasdaran iraniani componenti elettronici usati per realizzare un attentato terroristico contro militari Usa in Giordania. Negli ultimi giorni era emersa l’ipotesi che il governo italiano potesse negare l’estradizione oltreoceano di Abedini per facilitare il rilascio di Sala. Ma oggi Tajani ha negato: “Gli stessi iraniani hanno separato le due cose”. Secondo quanto risulta alla trasmissione L’Aria che tira di La7 , però, fonti vicine al prossimo segretario di Stato Usa Marco Rubio sostengono che Mohammad Abedini Najafabadi sarà scarcerato e probabilmente rimpatriato in Iran. E il ministro della Giustizia Carlo Nordio si trova a Palazzo Chigi. Non per discutere del caso Abedini, però. Almeno secondo quanto sostiene lui stesso smentendo la notizia circolata inizialmente, ma per discutere della riforma costituzionale, della separazione delle carriere e dei problemi legati all’applicativo APP Giustizia. Intanto il difensore dell’iraniano, l’avvocato Alfredo De Francesco, si è detto “molto contento del ritorno a casa della nostra Cecilia Sala”: “Ora devo concentrarmi sul caso del mio assistito e lavorare al meglio su questo”, ha aggiunto.