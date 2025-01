Fratelli d’Italia mette il turbo e trascina la coalizione di centrodestra oltre il 50 per cento. A pubblicare questi dati – per certi versi senza precedenti – è Euromedia Research per tramite di Porta a Porta. Perché “quasi senza precedenti”? Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha raggiunto e superato il 30 per cento per qualche settimana all’inizio della legislatura, nei mesi di cosiddetta “luna di miele”, all’inizio del 2023. La coalizione di centrodestra, pur lasciando a distanza notevole un’alleanza di centrosinistra di qualsiasi forma, quasi mai ha scavalcato la soglia del 50 per cento, numero magico che – non c’è bisogno di dirlo – rafforza la legittimità della maggioranza. Bisogna precisare subito, peraltro, che Euromedia indica l’area che riunisce gli astenuti convinti e gli indecisi a un valore di quasi 51 per cento, cioè oltre la metà degli intervistati (che sono stati circa 500, la metà del solito). Da dove origina questa accelerazione di Fdi, ad ogni modo? Alessandra Ghisleri, che dirige Euromedia, ha spiegato a Porta a Porta che il sondaggio è stato realizzato nelle ore immediatamente successive alla conferenza stampa della premier che doveva essere di fine anno e si è tenuta invece il 9 gennaio, proprio alcune ore dopo la liberazione di Cecilia Sala, la giornalista incarcerata per tre settimane in Iran. I due eventi comunicativi hanno avuto un impatto sulla popolarità per la capa del governo (forte in un caso, fortissimo nell’altro) tanto che a livello di gradimento personale – dice Ghisleri – Meloni ha guadagnato due punti rispetto al mese scorso. Questo impulso si è riverberato poi anche sul suo partito che rispetto al 10 dicembre guadagna un punto e mezzo e dal 30 per cento netto passa al 31.5. Da dove possono arrivare questi voti? Secondo Ghisleri non dal M5s – che perde parecchio in questo mese – perché da tempo quell’elettorato non è più sovrapponibile. Piuttosto, secondo la sondaggista, i nuovi consensi per Fdi arrivano per esempio dalla voce “altri partiti”, tra i quali diverse piccole forze di centrodestra magari “non allineate” nella coalizione, ma anche dai partiti di centro come +Europa e Italia Viva. Resta da capire se questa “mareggiata” di nuovi voti virtuali resisterà nelle prossime settimane o se è un fuoco fatuo, dovuto all’attualità stringente.

Nel dettaglio del sondaggio Euromedia Research emerge che Fdi ha 7 punti di vantaggio sul Pd che si attesta al 24,3, con un guadagno ulteriore nell’ultimo mese dello 0,3 per cento. Il ribasso – nella coalizione progressista – è del M5s, a cui viene attribuito il 10 per cento con un calo dell’1,4 nelle ultime 4 settimane. Sono sostanzialmente stabili gli altri partiti di centrodestra: Forza Italia è al 9,2, di poco avanti alla Lega. Tra i partiti che oggi supererebbero la soglia di sbarramento chiude la fila Alleanza Verdi-Sinistra che si conferma – nei valori di Euromedia – al 5,3. Di seguito tutti gli altri piccoli, dal 2,6 di Azione allo 0,6 di Noi Moderati di Maurizio Lupi.