“Leonardo distrugge popoli e terre”. Lo dicono le attiviste e gli attivisti di Extinction Rebellion e Palestina Libera che questa mattina hanno bloccato l’ingresso della Leonardo Spa a Brescia. “Leonardo è la prima produttrice bellica europea e contribuisce alla morte di migliaia di persone negli attuali conflitti in corso e nel genocidio in Palestina” racconta Elisa, una delle attiviste che ha partecipato al blocco. Per questo il movimento Extinction Rebellion chiede allo stato italiano e a Leonardo di “rispettare la Costituzione interrompendo la sua complicità nel genocidio palestinese e nei crimini di guerra e contro l’umanità che si stanno consumando a Gaza, di cui tutto il popolo italiano sarà responsabile. Al contrario, chiediamo che tutto quello che viene attualmente investito in guerra e morte venga riconvertito nella lotta alla crisi climatica e in un futuro migliore per il nostro popolo”.