Il campione di kitesurf Bruno Lobo ha salvato una donna che stava affogando al largo di Sao Luis. Le potenti immagini del salvataggio sono state rese pubbliche dallo stesso atleta olimpico: “Ho fatto solo ciò che andava fatto e ciò che potevo fare”, ha scritto nella didascalia del video.

Il fatto è avvenuto venerdì 10 gennaio. “Sono entrato in acqua alle 17,40 per testare la macchina fotografica. Era una giornata nuvolosa, le condizioni del vento non erano delle migliori ma ho deciso di testarla. Era il primo giorno che utilizzavo questo materiale – ha scritto Lobo – Ho impostato la fotocamera e sono andato verso la costa. Dopo aver percorso pochi metri ho sentito un grido di aiuto e ho guardato la ragazza che stava annegando, mi sono avvicinato a lei , ho cercato di calmarla e le ho chiesto di salire sulla mia schiena, era molto stanca e non aveva forze, ho utilizzato l’attrezzatura per portarla sana e salva sulla battigia dove i bagnini hanno effettuato il primo soccorso in riva al mare. Grazie a Dio è andato tutto bene”.