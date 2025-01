La crisi climatica ha anche l’effetto di favorire ed intensificare fenomeni estremi, inclusi incendi più aggressivi e su vasta scala. La cosa è risaputa, studi ed avvertimenti in tal senso non si contano. Cosa di meglio, dunque, che tagliare i fondi ai vigili del fuoco in una delle zone tradizionalmente più vulnerabile a queste catastrofi? Incredibile ma vero, è esattamente ciò che è successo a Los Angeles.

Il servizio antincendio di quello che, da solo, sarebbe il quinto stato più ricco al mondo soffre di “cronici sotto investimenti”, al punto che molte delle bocchette da cui i pompieri dovrebbero attingere acqua per gli idranti sono a secco. La California è alle prese con un deficit di 47 miliardi di dollari e, per il 2024-2025, sono stati pianificati tagli di spesa per 16 miliardi. Sono stati ridotti sensibilmente pure i fondi per contrastare le emergenze climatiche e tolti 100 milioni di dollari ai programmi anti-incendi.

Los Angeles, a sua volta, è in difficoltà con i conti. Rispetto alle spese pianificate mancano quasi 160 milioni di entrate e questo ha comportato anche una riduzione delle risorse per i vigili del fuoco. La dotazione per il dipartimento antincendio è stata tagliata di oltre 17 milioni. In compenso sono cresciuti, e molto, i fondi stanziati per la polizia, saliti di 132 milioni, sebbene i tassi di criminalità siano in lieve calo.

Ora, questo è qualcosa di più di un’opinabile allocazione delle risorse. Lo sviluppo degli apparati di repressione e sorveglianza, con crescente coinvolgimento di soggetti privati, è uno dei grandi trend che interessano molti paesi a capitalismo avanzato. Le diseguaglianze crescono inesorabilmente e ci sono da gestire masse crescenti di persone finite in povertà e difficilmente occupabili. Non sorprende che gli Stati Uniti siano uno dei paesi con il più alto tasso di carcerati in rapporto alla popolazione al mondo, più di Cina, Russia o Iran.

Per combattere le fiamme, del resto, sono stati schierati anche 395 detenuti. Sono addestrati a fare i vigili del fuoco ma vengono pagati una miseria. La “messa a reddito” dei detenuti, del resto, non è una novità. Carcerati vengono “affittati” anche a grandi magazzini e catene fast food. Costano meno, non sono sindacalizzati, le prigioni, spesso private, ci guadagnano. Ulteriore fattore di pressione al ribasso per le retribuzioni e le condizioni occupazionali dei normali lavoratori.

Gli abitanti ricchi della capitale californiana possono però affidarsi a servizi di vigili del fuoco privati, un presidio costa qualcosa come 3mila dollari al giorno. E non sempre basta, vista la “strage” di ville di celebrities hollywoodiane che si registra in queste ore. A volte i soldi non bastano, il miliardario Keith Wasserman, è stato sommerso di critiche dopo aver postato un appello in cui si diceva pronto a “pagare qualsiasi cifra”, affinché vigili privati accorressero a salvare le sue proprietà tralasciando quelle di altri cittadini. Comunque c’è sempre qualcuno più ricco di te….

È interessante notare quanto evidenziato da alcuni rapporti. I budget pubblici californiani sono stati penalizzati anche da scappatoie legali che consentono ai colossi petroliferi che qui hanno sede (Chevron su tutti) di pagare molte meno tasse del dovuto. Agevolazioni che hanno tolto alle casse californiane 146 milioni di dollari solo nell’ultimo anno e andate a beneficio proprio di quelle società che più contribuiscono all’inquinamento e ad esacerbare i problemi climatici.

Di fronte alle emergenze che si ripetono lo stato californiano sta cercando di eliminare queste agevolazioni. I progetti di legge sono pronti ma la California Taxpayers Association, un gruppo di cui fanno parte Chevron, Koch Industries, Marathon Petroleum, BlackRock e altre aziende, ha intentato una causa contestando la costituzionalità del nuovo disegno di legge.