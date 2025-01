Mentre a Riesa, in Sassonia, Alternative für Deutschland elegge all’unanimità Alice Weidel come candidata cancelliera del partito dell’ultradestra per le elezioni del 23 febbraio, a quasi 200 chilometri di distanza, a Berlino, Spd ha ufficializzato il suo candidato: come già annunciato dopo settimane di tensioni interne, il congresso del Partito Socialdemocratico ha nominato l’attuale cancelliere tedesco, Olaf Scholz, come candidato. Anche in questo caso la nomina, quasi all’unanimità, è avvenuta per alzata di mano. “Vi ringrazio per questo scelta e per l’incarico che mi affidate di fare in modo che il nostro Paese continui sulla buona strada in questi tempi molto difficili. Vinceremo”, ha detto Scholz.

“In Germania siamo a un bivio“, ha avvertito: “Se il 23 febbraio sbagliamo strada, la mattina dopo ci sveglieremo in un altro Paese e questo non deve accadere”. Il leader ha iniziato il suo discorso con un riferimento alla situazione politica in Austria, dove è stato conferitol’incarico per formare un nuovo governo a Herbert Kickl, leader del partito di estrema destra Fpö. “È un momento dannatamente serio”, ha proseguito Scholz sottolineando che i “populisti di destra” siedono in un numero sempre maggiore di governi e sognano di agire contro la democrazia e lo stato sociale “con una motosega”. Il popolo tedesco ha bisogno di una forza politica che lo difenda e “noi siamo questa forza politica”, ha detto. Nel corso del suo intervento al congresso a Berlino, arrivano anche allusioni – poco velate – all’endorsement di Elon Musk al partito di ultradestra AfD pur senza mai citarlo: “Anche dall’America determinate forze lavorano in modo mirato a distruggere le nostre istituzioni democratiche occidentali“, incalza Scholz, proprio mentre dalla Sassonia Weidel ringrazia il patron di Tesla e SpaceX che mette in onda in streaming sul suo social X il congresso di AfD.

All’elezioni anticipate si è arrivati dopo la crisi di governo tedesca e la rottura della coalizione semaforo: il 7 novembre 2024 dopo la decisione del cancelliere di licenziare il ministro delle finanze Christian Lindner per divergenze sul bilancio dello stato per il 2025 il partito liberale Fdp ha annunciato di far dimettere tutti i ministri dal suo governo. Poco dopo Scholz e i leader di partito della Cdu/Csu raggiungono un accordo per un voto di sfiducia al governo e una data per le prossime elezioni federali a febbraio 2025.

Ma per i socialdemocratici la corsa appare sempre più in salita. I sondaggi danno infatti il partito tra il 16 e il 14%, mentre l’ultradestra AfD continua a crescere. L’istituto Insa assegna al partito di estrema destra il 22%, mentre Cdu e Csu perdono un punto percentuale e si attestano al 30%. Per Insa la Spd è ancora la terza forza con il 16%, poi ci sono i Verdi al 14%, mentre il movimento di Sahra Wagenknecht perde un punto ma, a differenza di altri sondaggi, supera la soglia del 5%. I Liberali della Fdp, invece, si attestano al 4% e, dunque, sotto la soglia per ottenere parlamentari. Fuori dal parlamento anche la Linke. Per l’istituto che ha condotto il sondaggio la crescita di Afd è un problema per la Cdu perché conservatori ed estremisti raccolgono oltre il 50% dei voti e questo potrebbe mettere in crisi la scelta di Friedrich Merz, candidato conservatore, di escludere qualsivoglia forma di collaborazione con AfD.

Per il sondaggio della Zdf pubblicato dal Forschungsgruppe Wahlen, addirittura i socialdemocratici di Scholz scivolano al quarto posto con il 14%, sorpassati dai Verdi, che sono migliorati di un punto, passando al 15%. Per il sondaggio della Zdf, l’AfD è seconda forza con il 21% mentre l’Unione (Cdu-Csu), resta chiaramente la prima forza politica, ma ha perso un punto e ha raggiunto il 30%. Riguardo al voto di popolarità per il candidato cancelliere, Robert Habeck (Verdi) è migliorato di due punti, raggiungendo il 27%. Ora è a pari merito con il candidato dell’Unione Friedrich Merz (-2). La leader dell’AfD Alice Weidel è al 15%(-1). Il candidato in carica Olaf Scholz (Spd) perde due punti e si piazza all’ultimo posto tra i quattro candidati con il 14%.