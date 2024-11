Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha deciso di nominare Joerg Kukies, il suo ex consigliere economico, all’incarico di ministro delle Finanze, al posto del liberale Christian Lindner, sollevato dal suo incarico mercoledì sera dallo stesso Scholz dopo mesi di pesanti scontri interni alla coalizione “semaforo” tedesca (composta da socialisti, verdi e liberali). La mossa ha aperto una crisi di governo a Berlino, che porterà il Paese a celebrare elezioni anticipate la prossima primavera. La scadenza naturale dell’esecutivo era invece fissata alla fine del 2025.

Scholz mercoledì ha annunciato che chiederà un voto di fiducia per verificare la tenuta del suo esecutivo il 15 gennaio 2025. Il gruppo parlamentare dei crsitiano-democratici della Cdu/Csu, all’opposzione, però ha già comunicato che intende chiedere al cancelliere di porre la questione di fiducia al Bundestag già la prossima settimana, accelerando quindi un’inedita crisi di governo in Germania.

Il fulcro dei dissidi interni scoppiati tra il partito liberale (Fdp, il membro più a destra della coalizione, al 4% nei sondaggi) e il partito socialista (Spd) nelle ultime settimane riguarda la legge di bilancio e le spese relative alle forniture di armi e aiuti all’Ucraina. In ossequio ai principi dell’austerità di bilancio, i liberali si oppongono all’idea di far gravare i prossimi pacchetti di finanziamento per Kiev direttamente sul bilancio dello Stato, aumentando il debito pubblico, e hanno proposto di sostenere gli impegni economici presi con l’alleato.

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, la Germania deve affrontare il secondo anno a crescita zero, dopo un decennio in cui è stata la “locomotiva d’Europa” soprattutto per la produzione industriale alimentata con l’energia a basso costo comprata dalla Russia. I socialisti di Scholz e gli alleati Verdi vorrebbero tentare di risollevare l’economia facendo più debito, strategia incocepibile per i liberali, che tradizionalemente sono sempre stati alleati (di minoranza) del blocco conservatore della Cdu/Csu, oggi all’opposizione.

Uno dei ministri liberali del governo tedesco, Volker Wissing, ha annunciato che resterà nella squadra di governo e lascerà il suo partito con il quale è in contrasto dopo la sua decisione di rompere con il cancelliere Scholz. Gli altri tre ministri del partito liberale, tra cui quello hanno tutti lasciato il governo di coalizione. “Con il ritiro della Fdp è ormai chiaro che non esiste una maggioranza parlamentare che abbia fiducia nel cancelliere, una continuazione del governo sarebbe arrogante e irrispettoso” nei confronti degli elettori, ha dichiarato il presidente della Csu al Bundestag Alexander Dobrindt.

L’ufficio elettorale, allertato nelle scorse settimane, ha individuato la data del 9 marzo. Non è chiaro quale sarà l’iter dei prossimi giorni. Verdi e socialdemocratici potrebbero tentare di formare un governo di minoranza. La Germania non aveva mai sperimentato una crisi politica simile dopo la riunificazione, e non erano mai state indette elezioni politiche prima della fine del mandato di un cancelliere.