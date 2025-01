Andrea Stroppa, che su X si firma Claudius Nero’s Legion, annuncia una pausa dal discorso pubblico. Il 31enne informatico, considerato l’uomo di Elon Musk in Italia e attualmente sotto indagine per l’inchiesta che ha coinvolto il manager di Sogei Paolino Iorio e l’amministratore delegato di Digital Value, ha annunciato il suo temporaneo ritiro con un lungo post su X in cui si sottopone a un “autointerrogatorio”. “Mi prendo una pausa dal discorso pubblico”, ha dichiarato Stroppa, spiegando di essere in una fase di riflessione profonda.

Nel suo post, il 31enne affronta i temi che negli ultimi giorni hanno coinvolto Musk e il ruolo dell’Italia nel settore aerospaziale, criticando l’enorme investimento fatto nel progetto Galileo e nel programma Copernicus che ha portato, secondo lui, a ritardi e sprechi. “Nessuno si è mai chiesto: cosa è tornato indietro da questi investimenti? Cosa per i nostri giovani? Per le nostre imprese? Per i cittadini?”, ha sottolineato. Stroppa non risparmia critiche al sistema europeo, accusando le aziende private di ritirarsi quando i progetti falliscono, lasciando il peso degli errori sulle finanze pubbliche. “Perché nessuno ha chiesto conto?”, si chiede, proponendo un maggiore focus sull’interesse nazionale. “Qualcuno dirà che da soli non è possibile. È vero: all’inizio non costruiremo i nostri razzi, non faremo la nostra rete Starlink, ma inizieremo mattone dopo mattone e arriveremo anche lì.”.

Il dibattito su Starlink e la possibile intesa tra il governo Meloni e Musk resta al centro delle sue riflessioni: “Chi dice di voler difendere l’interesse nazionale sta invece calpestando l’intelligenza e l’onore delle nostre donne e uomini nelle istituzioni. Pensando che, come scimmie ammaestrate, dicono sì a un sistema straniero come Starlink (di un Paese alleato, certo!) senza pensare, aver studiato il dossier (per anni!), vagliato tutte le alternative e immaginato le conseguenze. Politicizzando il dialogo il danno non è per il Governo – ma per chi serve la Nazione al di là dei colori politici. E’ evidente che a qualcuno non piace l’idea di una Italia che potrebbe trovarsi almeno 10 anni avanti a tutti gli altri paesi europei nel campo delle comunicazioni satellitari con ricadute economiche e occupazionali e prospettive inedite di investimenti nel settore aerospaziale.”. Stroppa conclude il suo messaggio citando il Vangelo di Giovanni: “Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”, lasciando intendere che il dibattito viziato stia minando la potenzialità dell’affare.