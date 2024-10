Andrea Stroppa, ovvero Claudius Nero’s Legion su X, è un brillante 31enne, informatico, considerato l’uomo di Elon Musk in Italia per aver lavorato con un team dell’allora Twitter. Il suo nome compare nell’inchiesta della procura di Roma che ha portato all’arresto di un top manager di Sogei, Paolino Iorio, e dell’amministratore delegato di Digital Value, società quotata in Borsa.

Stroppa è iscritto nel registro degli indagati con altre persone (in totale le persone fisiche sono 18) e 14 società. Secondo gli inquirenti sarebbe stato agganciato dall’ufficiale della Marina Antonio Angelo Masala dopo aver saputo dell’intenzione del governo italiano di acquisire il sistema satellitare Starlink, una delle creature di Musk. Il militare, stando al capo di imputazione, avrebbe programmato con Cristiano Rufini (Olidata) “l’inserimento” della società “nell’affare” di far arrivare “notizie riservate in ordine a decisioni assunte nel corso di riunioni ministeriali”.

La bio – Stroppa, che ha avuto collaborazioni con alcune testate, nelle sue bio si presenta così: “Nasce a Roma nel 1994. Si occupa di sicurezza informatica. Fa parte di un team di ricercatori divisi tra Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Partecipa attivamente a conferenze di vario genere: dalla sicurezza informatica, all’hacking fino al World Economic Forum. È membro dello staff della conferenza hacker, HackInTheBox. Scrive di tecnologia e cyber security per il World Economic Forum, in passato ha collaborato con La Stampa e La Repubblica. Il Corriere della Sera scrive su di lui: ‘È diventato un punto di riferimento nel panorama italiano dell’informatica‘. Per le proprie ricerche e progetti è finito sul New York Times, CNN International, Cnn Espanol, New York Magazine, Vanity Fair, WashingtonPost, Forbes, Russia Today, PRweek, Times of India, Bild, The Verge, San Francisco Chronicle, Mashable e sui principali portali cinesi di informazione come QQ. Ha collaborato a varie inchieste del quotidiano economico finanziario The Wall Street Journal. I suoi lavori – si legge nella bio – sono stati recensiti dal premio Pulitzer Martha Mendoza dell’Associated Press. Nel mese di luglio 2013 ha rilasciato due nuove ricerche una con The New York Times ed un’altra in esclusiva con l’autorevole quotidiano britannico The Guardian. Pubblica in esclusiva con The Wall Street Journal una ricerca d’inchiesta su Twitter, diventando l’articolo più letto dell’autorevole quotidiano statunitense. A novembre 2014 pubblica una ricerca in esclusiva con Bloomberg, con il supporto dell’Unione Europea, contro la contraffazione dei prodotti su internet. La ricerca viene poi rilanciata dalla INTA, associazione di protezione dei marchi che rappresenta un valore economica di 8.8 trillioni di euro. La ricerca viene poi pubblicata sulla rivista interna della Camera di Commercio Internazionale. A Giugno 2015 pubblica una nuova ricerca in esclusiva da The Wall Street Journal, ripresa da Fortune, Washington Post e numerosi quotidiani di tutto il mondo. È fondatore di un progetto di civic engagement per il quale è stato premiato dal Presidente del Consiglio Romano Prodi. E’ stato volontario presso Tor Project e ha collaborato con PRI. Gioca da diversi anni a Paintball, pratica Wing Chun e ha la passione per le moto, fa volontariato con dei ragazzi straordinari”.

La collaborazione con Musk – Poi inizia una collaborazione con un team di Twitter per risolvere problemi relativi alla presenza di contenuti pedopornografici sul sociale. Per questo, il 3 dicembre del 2022 proprio il secondo uomo più ricco del mondo lo aveva pubblicamente ringraziato: “Grazie Andrea per come ci stai aiutando a risolvere questo problema”, aveva scritto su X. Poi c’era stata la videochiamata per il compleanno dei 28 anni dell’informatico. Su Twitter era stato poi pubblicato il video della call nella quale Stroppa mostrava a Musk la sua torta di compleanno a forma di razzo, un richiamo a Space X, e l’imprenditore ride, e saluta il ragazzo, o meglio, il suo “corrispondente dall’Italia”.

La nota – “Tengo a dichiarare con forza la mia totale estraneità rispetto alla contestazione che è stata recentemente formulata nei miei confronti dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha ipotizzato un mio coinvolgimento in un episodio di corruzione di un ufficiale dell’Esercito Italiano”. Così all’Ansa Andrea Stroppa. “Voglio precisare – ha detto – che tutti i rapporti che ho tenuto nel tempo con i pubblici ufficiali sono sempre stati improntati alla massima correttezza e trasparenza. Ho peraltro fornito sin da subito la più totale collaborazione agli inquirenti, auspicando che possa essere accertata in tempi rapidi la mia totale estraneità rispetto ai fatti oggetto di indagine. Pertanto – conclude – proseguo nel mio lavoro con l’abituale serietà”.