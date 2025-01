La disponibilità a un incontro manifestata dal Cremlino giovedì nei confronti di Trump sembra aver smosso qualcosa nei rapporti tra la Russia e la nuova amministrazione americana. Mentre il segretario generale della Nato, Mark Rutte, chiedeva un impegno ancora maggiore nella guerra al fianco dell’Ucraina e l’Alto rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, annunciava che l’Europa è pronta a sostenere il Paese di Volodymyr Zelensky “anche senza l’aiuto degli Stati Uniti“, da Mosca arrivavano segnali opposti, col portavoce della Presidenza, Dmitry Peskov, che rinnovava la disponibilità del leader di Mosca a un incontro con Trump. Così, nemmeno 24 ore dopo, è arrivata la conferma anche da Mar-a-Lago: un incontro tra i due è già in via di definizione.

L’aggiornamento di venerdì suggerisce che un bilaterale tra i leader delle due potenze mondiali rappresenta uno dei primi punti nell’agenda del tycoon dopo che si sarà insediato nuovamente nello Studio Ovale. Una speranza per chi invoca un cambio di rotta della Casa Bianca che possa favorire l’apertura di un tavolo di trattative, nonostante gli altri protagonisti del conflitto spingano invece in direzione opposta. Nel corso di un evento con i governatori repubblicani nella sua residenza, il neoeletto presidente Usa ha infatti detto che Putin “vuole incontrarmi” e “stiamo organizzando” un incontro. Non è sceso nei dettagli, ma ha aperto alla possibilità che un bilaterale si verifichi dopo il suo insediamento. “Il presidente Putin vuole vedermi. Lo ha detto anche pubblicamente e dobbiamo mettere fine a quella guerra che è un pasticcio sanguinoso”, ha aggiunto. Parole che hanno stimolato un’ulteriore apertura da Mosca, sempre con Peskov, che ha ribadito come Putin sia “aperto” a contatti con il futuro presidente e “non ci sono condizioni preliminari” per l’avvio di un dialogo.

Zelensky da Mattarella

Intanto, il presidente Zelensky, terminato il vertice di Ramstein, ha incontrato nella serata di giovedì Giorgia Meloni e venerdì il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in cerca di continuo sostegno per poter continuare a difendersi dall’avanzata russa. Il presidente ucraino ha ribadito il contenuto del colloquio avuto con la premier che ha assicurato sostegno indipendentemente dalle posizioni del nuovo presidente americano: “Mi fido di lei – ha confessato a Mattarella riferendosi a Meloni – È stato un incontro molto positivo. Ho un ottimo rapporto con il primo ministro. E la ringrazio per il supporto che sta dando all’Ucraina”.

Da parte sua, Mattarella ha confermato che l’intenzione dell’Italia è quella di non compiere alcun passo indietro nel supporto militare ed economico alla causa ucraina: “Sono lietissimo di accoglierla nuovamente al Palazzo del Quirinale, lei ieri ha visto la presidente del Consiglio e anche io le confermo la determinazione dell’Italia a mantenere pieno, inalterato e costante sostegno all’Ucraina contro l’aggressione della Federazione Russa – ha detto – Lo facciamo per l’amicizia che lega Ucraina e Italia, lo facciamo per il rispetto delle regole della comunità internazionale, contro la pretesa di imporre con le armi la volontà ad un altro Paese, ad un altro Stato. Lo facciamo per la sicurezza dell’intera Europa“.

Gli alleati che scelgono la guerra

In un clima di apparente distensione tra Washington e Mosca, è difficile capire la strategia degli altri alleati di Kiev. Se per l’Unione europea una spiegazione la si può ritrovare proprio nelle parole, seppur ottimistiche, di Kallas (“siamo in grado di sostenere l’Ucraina anche senza gli Stati Uniti”), lo stesso non vale per la Nato. Il segretario generale Rutte, nel corso del vertice, ha dichiarato che l’obiettivo del summit era “essere sicuri che l’Ucraina abbia ciò che le serve in termini di equipaggiamento e addestramento per prolungare la battaglia e prevalere. La Russia vuole naturalmente prendere l’Ucraina, ma in ballo non c’è solo l’Ucraina. Il mondo sta guardando e alla fine conterà molto, dato il contesto geopolitico, se Kiev avrà un buon accordo, quando deciderà di entrare nei negoziati, oppure no. Se l’Ucraina avrà un cattivo accordo sarà peggio, oltre alla Russia sono coinvolte la Cina, l’Iran e la Nord Corea e dobbiamo far sì che l’Ucraina sia nella miglior situazione possibile”. Parole che, stando almeno alle dichiarazioni pubbliche, sembrano non tenere conto delle posizioni della prossima amministrazione americana che, vale ricordarlo, è la più importante finanziatrice dell’Alleanza e la potenza militarmente più sviluppata.