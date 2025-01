Poco più di un’ora di colloquio per ribadire il “sostegno a 360 gradi” dell’Italia all’Ucraina, attaccata alla Russia. Giorgia Meloni ha incontrato Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi esprimendo “solidarietà” per le vittime dei recenti bombardamenti russi e “ha ribadito il sostegno a 360 gradi” che il Paese “assicura e continuerà ad assicurare alla legittima difesa dell’Ucraina e al popolo ucraino, per mettere Kiev nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura”.

Il bilaterale, ha invece sottolineato il presidente dell’Ucraina in un post su X, è servito per discutere “temi chiave” come “il rafforzamento della sicurezza, la gestione degli sviluppi globali e la preparazione della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina che si terrà quest’anno a Roma”. Zelensky si è detto “profondamente grato all’Italia e al popolo italiano per il loro incrollabile sostegno” sostenendo che “insieme possiamo avvicinare una pace giusta e rafforzare le nostre posizioni collettive”.

Il leader ucraino, durante la notte, alloggerà al Parco dei Principi – hotel di lusso ai Parioli, vicino Villa Borghese – e incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella venerdì alle 10 al Quirinale, poi lascerà Roma. Durante la sua visita nella Capitale – dove è giunto dalla Germania dopo aver partecipato al Gruppo di Contatto incassando un nuovo pacchetto da 500 milioni di dollari di aiuti militari dagli Stati Uniti – avrebbe dovuto anche partecipare a un vertice a tre a Villa Doria Pamphilj con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annullato per la rinuncia di quest’ultimo a causa degli incendi che hanno sconvolto la California.