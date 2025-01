Momento esilarante – e di cultura, se vogliamo – durante la conferenza stampa di Vincenzo De Luca. Quando il giornalista del Tg1 gli chiede se, in caso di candidatura alle prossime elezioni, correrà contro un ipotetico candidato del Partito democratico, il presidente della Regione Campania risponde recitando a memoria la poesia di Eugenio Montale, Non chiederci la parola che squadri da ogni lato. Ma a metà performance De Luca viene interrotto dai cronisti in sala, così li rimprovera: “Neanche Montale vi riporta alla civiltà…“. Poi termina la poesia e conclude: “Non siamo in vendita e non cederemo mai la dignità di Napoli e della Campania”.