“La conferenza stampa di Giorgia Meloni? Ho avuto la sensazione che fosse la conferenza stampa della portavoce di Trump e di Musk. Siamo rimasti allibiti e sorpresi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si conferma una sorta di ancella del governo sovranista americano“. Così ai microfoni di Radio Radicale Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, commenta la conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni, pur premettendo che il suo partito abbia apprezzato l’operato del governo per la liberazione di Cecilia Sala.

Boccia spiega: “Speravamo che la presidente del Consiglio, dopo l’approvazione di quella legge di Bilancio che abbiamo molto contestato, ci dicesse qualcosa, ad esempio, sulle bollette che sono aumentate del 30%, sul caro affitti, sul mancato finanziamento del Fondo Affitti, sulle liste di attesa, sui tagli alla sanità pubblica, alla scuola e al trasporto pubblico. Per Giorgia Meloni – continua – e per la destra italiana i servizi alla persona vanno privatizzati: noi chiediamo più risorse nelle aree più povere del paese, loro rispondono privatizzando i servizi e le infrastrutture primarie. E oggi ci siamo sentiti dire pure che Musk è un benefattore e che non c’è nessun accordo firmato con lui“.

E aggiunge: “Meloni ha detto che c’è una interlocuzione con Musk, ma noi chiediamo che venga comunque informato il Parlamento perché il tema non è solo di sicurezza nazionale, e lo è, e di controllo dati. Qui il tema vero è dato dalle strategie industriali che purtroppo questo paese non ha. Ha detto che Soros è peggio di Musk? Ma cosa c’entra Soros? Chi lo conosce? Meloni oggi si è inventata un nemico per giustificare il tutto – prosegue – Ho visto da parte sua molto imbarazzo, perché quando a un sovranista dici che stai svendendo il suo paese, quello va in crisi. E quindi oggi Giorgia Meloni è apparsa molto in imbarazzo sui temi che sono sotto gli occhi di tutti, come lo strapotere di Musk o il fatto che lui sostenga gruppi neonazisti tedeschi“.

Boccia conclude: “Io penso che Musk sia un problema per l’Europa. Da Meloni ci aspettavamo una parola da questo punto di vista, invece non è arrivata. Speriamo di sentire presto una conferenza stampa dal presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, che oggi è stata portavoce di Trump e Musk”.