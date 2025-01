“Sono colpita da come alcune notizie false rimbalzino e diventino centro del dibattito anche dopo essere state smentite, come il fatto di un contratto firmato con Space X per il sistema satellitare Starlink. Non è mio costume utilizzare il pubblico per fare favori agli amici, l’unica mia lente è l’interesse nazionale e non le amicizie o le idee politiche di chi deve investire in Italia. E non ho mai parlato con Elon Musk di queste vicende”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di inizio anno in corso alla Camera. “Il problema con Space X è che è privato o che è Musk? Perché io non faccio favori agli amici, ma non accetto nemmeno che a persone che hanno buoni rapporti con me venga attaccata una lettera scarlatta. Questo va trattato come un tema di sicurezza nazionale. Da una parte, si tratta di mettere in sicurezza informazioni delicate parlando con un soggetto che è più avanzato”, tenendo conto che “per fare questo lavoro non ci sono alternative pubbliche”. Quindi, l’alternativa è “non avere una protezione di questi dati e questo è il vero dilemma. In un dibattito serio questo sarebbe il tema del quale dobbiamo discutere, quale sia preferibile” tra due scenari che “non sono ottimali. Su questo dibattito sono laica, però mi devo porre la questione perché se certe comunicazioni finiscono in mani sbagliate, il governo è responsabile”.