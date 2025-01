“Ingerenze di Musk? È una persona molto nota e facoltosa che esprime le sue posizioni. Di questo, allo stato attuale delle cose, stiamo parlando. Può piacere o non può piacere. È un pericolo per la democrazia? Segnalo che non è il primo a esprimere le proprie opinioni. Ho visto tante persone così, che spesso mi attaccano”. Così Giorgia Meloni ha risposto a una domanda sulle ingerenze (e sul ruolo) politiche di Elon Musk nel corso della conferenza stampa organizzata dall’Ordine dei giornalisti. “Il problema nasce quando quelle persone utilizzano i propri soldi per finanziare partiti e associazioni per condizionare le scelte politiche degli Stati nazionali” ha aggiunto Meloni, citanto George Soros.