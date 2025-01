Poca economia rispetto alle ultime conferenze stampa di fine (o inizio) anno. L’incontro di Giorgia Meloni con i giornalisti, subito dopo la liberazione di Cecilia Sala, con la riforma della giustizia appena approdata alla Camera e a dieci giorni dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, si è concentrato inevitabilmente su geopolitica e politica interna. La premier ci ha messo del suo: su lavoro, industria, fisco e costi dell’energia ha risposto svicolando, senza mai annunciare novità concrete per affrontare i nodi che preoccupano famiglie e imprese.

Dribblate le domande su inattivi e disoccupazione giovanile

– Meloni ha detto che il governo “ha fatto molto” ma ammesso che sul lavoro “non si fa mai abbastanza”. Poi però, come al solito, si è concentrata su pochi e selezionati dati positivi : “laai minimi storici”, visto che a novembre è scesa al 5,7%, “l’occupazione ai massimi dall’unità d’Italia” (ma nel 1861 l’Istat non esisteva) e “in questi due anni”. E qui, a voler essere pignoli, iniziano i problemi: secondo gli ultimi dati Istat, dal suo arrivo a Palazzo Chigi gli occupati sono aumentati diunità di cui soloeffettivamente “assunti”, perché gli altri sono lavoratori autonomi. Vero, invece, che considerando solo quelli assunti a tempo indeterminato il conto arriva “al milione di posti di lavoro” di berlusconiana memoria (nel frattempo i precari sono diminuiti). La leader di Fratelli d’Italia ha poi dribblato la domanda su cosa il governo intenda fare per contrastare disoccupazione giovanile e aumento degli, prendendola larga: ha detto che non basta “incidere sui contratti“ , chiamato in causa lae l’orientamento, rivendicato lache ha debuttato a settembre, evocato un futuribile “gruppo di lavoro che si concentri sulle giovani generazioni” per affrontare il nodo dei. Nulla sul fatto che nell’ultimo anno in Italia gli inattivi sono cresciuti più degli occupati e gli under 35 con un posto sono diminuiti, mentre bensono finiti tra gli inattivi.