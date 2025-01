A tre anni dal crollo che ha coinvolto gran parte del cimitero di Poggioreale, molti scheletri sono ancora sotto le macerie. Secondo i familiari sono circa 300 i defunti da recuperare. Le immagini, diffuse dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, mostrano le condizioni ancora precarie del cimitero, addirittura con scheletri di alcuni altarini andati distrutti, lasciati alla vista dei frequentatori. I familiari, che ieri, domenica 5 gennaio, si sono ritrovati al cimitero per scavare sia con le pale che a mani nude sotto le macerie per denunciare i ritardi, non chiedono di identificare ogni scheletro ma di poter avere un luogo dove poter tenere i resti dei propri cari. “Dopo tre anni – sottolineano i membri del comitato dei familiari – è ora di scavare noi, per recuperare i nostri cari”.