Un maxi-incidente ha sconvolto Ancona nella mattinata di sabato 4 gennaio: due persone, marito e moglie, sono stati investiti e uccisi. Mentre una mega-fuga di gas uscito da una colonnina del metano travolta da una delle vetture ha fatto scattare l’allarme del Comune per i residente nel quartiere di Torrette, dove si trova anche il più grande ospedale delle Marche. Per diverse ore è stato raccomandato ai cittadini di non uscire da casa e di chiudere le finestre. Ora la condotta del gas è stata messa in sicurezza, ma restano i danni e il gas nelle case dei residente sarà rispristinato gradualmente grazie all’intervento dei tecnici.

L’incidente ha coinvolto tre auto. Secondo una prima ricostruzione, un’auto di grossa cilindrata, una Bmw nera, ha perso il controllo lungo la discesa di via Esino ed è finita contro altri veicoli. Tra questi anche una Fiat Panda che si è schiantata contro una colonnina del metano. Le due vittime sono Lucia Manfredi, medico della Clinica Medica a Torrette, e Diego Duca, autista 118 a Perugia, entrambi sui 40 anni. La dottoressa era alla guida della Panda, mentre il marito si trovava sul marciapiede. Avevano un figlio di dieci anni e vivevano entrambi a Fabriano.

Dalla condotta danneggiata del metano è partita una fuga significativa tanto che dopo un primo botto si è percepito nella zona un rumore molto forte e continuo. Alcune strade sono state chiuse per permettere al personale di emergenza di intervenire, ma – come precisa l’amministrazione comunale – è rimasta transitabile la strada per l’ospedale e verso la superstrada. La perdita di metano è stata poi fermata e l’area di intervento è stata messa in sicurezza. Torrette di Ancona e Collemarino, però, stanno avendo problemi: l’Edma reti e gas fa sapere che la rete gas sarà ripristinata entro 24 ore ma ha invitato i cittadini dei due quartieri a chiudere il rubinetto centrale del gas e quindi a non usare caldaia e fuochi da cucina e a non chiamare il pronto intervento, saranno i tecnici a passare casa per casa per ripristinare il servizio.