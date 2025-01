Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, è stata dichiarata decaduta dal Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d’Appello di Cagliari. Il merito della questione si concentra sui rendiconti delle spese tenute in campagna elettorale, dalla cui analisi sono emerse inadempienze: su questa base la Corte d’Appello ha emesso un’ordinanza di ingiunzione indirizzata al Consiglio regionale, a cui spetta la decisione finale sulla decadenza. Se questa fosse confermata, l’esponente del Movimento 5 stelle, che ha vinto le Regionali del 2024 a capo della coalizione di centrosinistra (sconfiggendo per pochissimi voti il candidato del centrodestra Paolo Truzzu) perderebbe il posto da consigliera regionale e quindi anche da governatrice, con conseguente scioglimento dell’assemblea elettiva e ritorno alle urne.

La presidente ha annunciato l’impugnazione del provvedimento davanti al Tribunale ordinario: il suo staff comunica che tutti gli aspetti controversi verranno chiariti attraverso una memoria difensiva già pronta. “La notifica della Corte d’Appello è un atto amministrativo che impugnerò nelle sedi opportune”, ha detto Todde. “Ho piena fiducia nella magistratura e non essendo un provvedimento definitivo continuerò serenamente a fare il mio lavoro nell’interesse del popolo sardo”.

Le opposizioni però vedono già il gol a porta vuota: “Le regole vanno rispettate, il rispetto per i cittadini sardi viene prima dell’interesse politico della sinistra. Il Consiglio regionale non penso possa opporsi, votando in senso opposto al rispetto delle regole”, dice all’agenzia AdnKronos il commissario della Lega in Sardegna, Michele Pais. Per Fausto Piga, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, “se la presidente Todde ha barato con le spese elettorali è giusto riandare al voto. Le elezioni si possono vincere o perdere, ma le regole vanno sempre rispettate”.