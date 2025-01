Arriva il primo sciopero del 2025. Il 10 gennaio si preannuncia una giornata nera nei trasporti. I treni saranno a rischio causa astensione dal lavoro di 24 ore dei lavoratori Rfi, mentre il trasporto pubblico locale farà i conti con uno sciopero nazionale di 4 ore, con modalità diverse da città a città, proclamato dal sindacato Faisa Confail. Si fermeranno anche i lavoratori di Ferrovie della Calabria dalle 11.30 alle 15.30 e quelli del trasporto ferroviario di Firenze e provincia e di Trenitalia Abruzzo dalle 9 alle 17. Sul fronte del trasporto aereo, nella stessa giornata sciopereranno anche i lavoratori di handler, della Sea e addetti alle pulizie.

Il percorso a ostacoli su rotaia continua il 21 gennaio con lo sciopero delle ferrovie Appulo Lucane dalle 15.40 alle 19.39 e di Ferrovie del Sud-est (Bari, Taranto e Lecce) dalle 15.40 alle 19.39 e 25 e 26 gennaio con lo sciopero plurisettoriale nazionale di 24 ore dei lavoratori delle aziende che svolgono attività ferroviaria, dalle 21 del 25 alle 20.59. Ma anche il Tpl locale avrà le sue giornate no: a Vercelli e Biella il 21 gennaio (dalle 08.30 alle 13 e dalle 15 a fine servizio), il 26 gennaio a Genova con lo sciopero dei lavoratori di Amt (servizio extraurbano dalle 10.30 alle 14.30 per il personale viaggiante e dalle 10.30 alle 14 per il personale addetti alle biglietterie). Infine il 31 gennaio scioperano i lavoratori del gruppo Atm di Milano, Monza e della Brianza.