Un uomo ha aperto il fuoco in un bar in Montenegro causando 7 morti tra cui dei bambini. La sparatoria è avvenuta nella città di Cettigne, a circa 30 km a nord-ovest della capitale Podgorica, e il killer, fanno sapere le autorità, è fuggito armato.

La polizia ha inviato delle truppe speciali per cercare il killer ancora a piede libero e ha invitato i cittadini a non uscire di casa finché sono in corso le ricerche. La polizia ha indentificato il killer solo con le iniziali, si tratta di A.M. ed ha 45 anni. Al momento non sono noti ulteriori dettagli.

Secondo quanto riferito dalla televisione statale RTCG le vittime sono sette, tra cui anche dei bambini. Il quotidiano montenegrino Vijesti ha detto che la sparatoria è avvenuta dopo una rissa in un bar.