Oggi tocca a presidente Volodymyr Zelensky. Elon Musk se la prende con il presidente ucraino che, a suo dire, sarebbe il “campione di furti di tutti i tempi”. Partecipando ad una conversazione sulla piattaforma X, di sua proprietà, in cui una serie di utenti criticavano la decisione di Joe Biden di fornire altri aiuti a Kiev, Musk ha commentato un post nel quale si sosteneva ironicamente l’abilità del leader ucraino di “rubar soldi”.

“All-time champ”, “campione di tutti i tempi”, ha attaccato il patron di Tesla e SpaceX, che è sempre stato critico nei confronti degli aiuti all’Ucraina e che ora ha assunto anche un ruolo nella futura amministrazione Trump. Del resto lo stesso presidente eletto aveva usato qualche tempo fa toni non molto diversi. Zelensky è “il maggior venditore della storia. Ogni volta che viene in questo Paese va via con 60 miliardi di dollari. Poi quando torna a casa ne ha bisogno di altri”, aveva affermato Donald Trump.

Nei giorni scorsi Musk è finito al centro di un’altra polemica in Germania dove, in un intervento sul quotidiano Die Zelt, ha difeso il movimento di ultra destra Afd. La responsabile della sezione opinioni del giornale si è dimessa per protesta.